Нефть для своих: как разорили Кыргызнефтегаз

Последние данные Налоговой службы Кыргызстана проливают свет на то, как стратегическое предприятие "Кыргызнефтегаз" в течение пяти лет превращалось в дойную корову для частных интересов. Пока государственная компания едва наскребала средства на выплату зарплат, вокруг нее расцвела сеть посредников, чьи следы ведут прямиком к ближайшему окружению бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Миллиарды на "испарении" и посредниках

Специалисты подразделения "Салык Сервис" изучили цифровые счета-фактуры за период с 2021 по 2025 годы и пришли к неутешительным выводам. Общий ущерб бюджету превысил отметку в 4 миллиарда сомов. Эта огромная сумма сложилась из нескольких факторов, где главную роль сыграли не технические сбои, а административный ресурс.

Началось все с того, что добытая нефть начала странным образом "исчезать" еще на стадии учета. Официальные отчеты твердили о производственных потерях в размере 29 тысяч тонн, хотя опытные технологи предприятия в один голос заявляют, что реальные издержки должны быть в три раза меньше. Таким нехитрым способом из учета вывели сырье стоимостью более полумиллиарда сомов.

Однако куда более масштабный отток средств происходил через так называемые фирмы-прокладки. "Кыргызнефтегаз" имеет в своем распоряжении собственный перерабатывающий завод "Кыргыз Петролеум Компани", но вместо прямой поставки сырья руководство решило задействовать посредников. Почти треть всей нефти уходила частным компаниям, которые тут же перепродавали ее государственному заводу для переработки под своим именем. Эта сомнительная схема позволила частникам забрать себе прибыль в размере 3,1 миллиарда сомов, которую по праву должно было получить государство.

Знакомые лица в списке бенефициаров

В расследовании фигурируют компании, названия и руководство которых говорят сами за себя. Огромные объемы сырья проходили через структуры, которыми управляют Шайырбек и Казыбек Ташиевы - братья экс-главы спецслужбы. Еще одна компания, "Регион Ойл", принадлежащая бухгалтеру партии "Ата-Журт", не просто скупала мазут у государства, но и перепродавала его обратно тому же заводу, выступая в роли абсолютно лишнего и дорогостоящего звена.

Особое положение занимала и фирма "Мока групп", учредителем которой является Тай-Мурас Ташиев. Объемы закупок нефтепродуктов этой компанией поражают воображение, так как она приобретала больше топлива, чем крупнейшие розничные сети страны. При этом самые прибыльные позиции, такие как дизель и мазут, распределялись в приоритетном порядке именно среди аффилированных структур. Неликвидный же бензин марки АИ-80 завод спокойно продавал сторонним нефтетрейдерам, так как родственники Ташиева не проявляли к нему интереса.

Печальный итог и пустая касса

Система работала бесперебойно в те годы, когда завод возглавлял племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков. Сегодня следствие пытается понять, как именно директору "дочки" удавалось так вольно распоряжаться ресурсами материнской компании.

Последствия такой "эффективности" проявились сразу после смены руководства весной 2026 года. Новый глава "Кыргызнефтегаза" Самсаалы Четимбаев признался, что принял предприятие с пустыми счетами. В кассе оставалось чуть более миллиона сомов, а долги по зарплатам перед рабочими приходилось закрывать в экстренном режиме. Пока частные фирмы богатели на перепродаже государственного мазута, флагман отечественной нефтедобычи оказался на грани финансового краха. Сейчас налоговики продолжают изучать каждую транзакцию, чтобы поставить окончательную точку в деле о многомиллиардном ущербе.