Президент поручил ГИК предоставить квартиру семье журналиста

Президент КР Садыр Жапаров поручил Государственной ипотечной компании предоставить квартиру семье покойного журналиста Жамалдина Парманкулова. После обращения журналиста Семетея Талас уулу в соцсетях вопрос был рассмотрен, и вдову журналиста пригласили в ГИК, где сообщили, что жильё семье выдадут в доме, строительство которого завершится в апреле.

"Три дня назад я написал пост с обращением к уважаемому президенту Садыру Нуркожоевичу с просьбой помочь семье нашего покойного коллеги Жамалдина Парманкулова с жильём. После него осталось пятеро детей, один из них болен. Сейчас семья живёт в съёмной квартире и нуждается в помощи. Этот пост также распространили сотни наших соотечественников.

Глава государства Садыр Жапаров отреагировал на эту ситуацию и поручил рассмотреть вопрос Государственной ипотечной компании.

Сегодня супругу Жамалдин Айгерим пригласили в ГИК и сообщили, что по поручению президента им будет предоставлена квартира в одном из домов, строительство которых завершится в апреле.

Садыр байке, пусть Всевышний Аллах будет доволен вами. Есть хадис, в котором говорится, что люди, решившие нужду сироты и оказавшие ему помощь, будут соседями Пророка в раю. Пусть эти благие дни будут дарованы и вам",- говорится в сообщении журналиста.