Ссора в кафе довела до поножовщины. Пострадал 17-летний парень

Ссора в кафе в селе Ново-Павловка переросла в поножовщину. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что 20 августа поступило сообщение о том, что возле кафе в Ново-Павловке обнаружен парень с ножевым ранением. На место выехала оперативная группа. В ходе расследования было установлено, что в 4 часа утра между 17-летним парнем и неизвестным случился конфликт, в результате которого последний ударил ножом парня. Пострадавший был доставлен в столичную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 28-97 "Покушение на убийство" УК КР. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено лицо, причастное к нападению. 22 августа подозреваемый был задержан, им оказался 21-летний житель Бишкека. Молодой человек водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.

В настоящий момент проводится следствие.