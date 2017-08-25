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Депутат напутствует Сапара Исакова быть ближе к народу

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 августа, в ходе заседания парламентской коалиции большинства депутат от фракции "Кыргызстан" Дастан Жумабеков напутствовал кандидата в премьер-министры Сапара Исакова быть ближе к народу.

"Предыдущий премьер отличался от остальных тем, что он был близок к народу. Вам я также пожелал бы быть ближе к народу. Пусть народ вас благословит, даст вам оценку. Впереди большая политическая гонка, большие выборы. Я прошу вас провести их честно и открыто", - сказал Джумабеков.

URL: http://www.vb.kg/365321
Теги:
парламент, правительство, Сапар Исаков, Дастанбек Джумабеков
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Комментарии
Касым Молдобаев
25.08.2017, 12:24
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Комментариев: 456

Очень ценное указание. Сам-то Джумабеков кроме пустословия чем-нибудь занимается вообще?

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