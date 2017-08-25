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Краткая программа кандидата в премьер-министры Сапара Исакова

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Гулиза Авазова

Новый состав правительства во главе с кандидатом на пост премьер-министра Сапаром Исаковым предложил программу "Совместно с бизнесом" и еще 8 программ-реформ. Кратко об этом Исаков рассказал сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства.

Программа "Совместно с бизнесом" предполагает поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, это привлечение инвестиций, а также поддержка с помощью экспорта.

  1. Список программ кабмина Исакова:

  1. программа реформ "Таза Коом";
  2. программа реформ управления государством;
  3. чистые выборы и стабильная страна – развитие гражданских институтов;
  4. "Совместно с бизнесом";
  5. программы для развития энергетики, транспортной инфраструктуры;
  6. внешняя политика: безопасность – это поддержка граждан за границей;
  7. верховенство закона и доверие закону (борьба с коррупцией и предотвращение коррупции.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365323
Теги:
парламент, правительство
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Комментарии
Медет Осмоналиев
25.08.2017, 12:58
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Думаю, в ходе работы над Таза Коом он уже проработал план работы правительства на ближайшие месяцы.

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