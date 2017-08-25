Краткая программа кандидата в премьер-министры Сапара Исакова

Новый состав правительства во главе с кандидатом на пост премьер-министра Сапаром Исаковым предложил программу "Совместно с бизнесом" и еще 8 программ-реформ. Кратко об этом Исаков рассказал сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства.

Программа "Совместно с бизнесом" предполагает поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, это привлечение инвестиций, а также поддержка с помощью экспорта.

Список программ кабмина Исакова:

программа реформ "Таза Коом"; программа реформ управления государством; чистые выборы и стабильная страна – развитие гражданских институтов; "Совместно с бизнесом"; программы для развития энергетики, транспортной инфраструктуры; внешняя политика: безопасность – это поддержка граждан за границей; верховенство закона и доверие закону (борьба с коррупцией и предотвращение коррупции.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.