Краткая программа кандидата в премьер-министры Сапара Исакова

Думаю, в ходе работы над Таза Коом он уже проработал план работы правительства на ближайшие месяцы.
Новый состав правительства во главе с кандидатом на пост премьер-министра Сапаром Исаковым предложил программу "Совместно с бизнесом" и еще 8 программ-реформ. Кратко об этом Исаков рассказал сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства.
Программа "Совместно с бизнесом" предполагает поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, это привлечение инвестиций, а также поддержка с помощью экспорта.
Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.