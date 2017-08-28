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У спортсменов Кыргызстана появится своя тренировочная база на Иссык-Куле

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Гулиза Авазова

Государственное предприятие "Солнышко" передано на баланс Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в госагентстве.

Как уточняется, постановление было подписано экс-премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым 18 августа.

Напомним, еще 2015 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и сопровождавший его глава Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах встретились с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Тогда стороны обсудили возможность строительства спортивно-тренировочной базы на Иссык-Куле.

Одним из предполагаемых мест была территория пансионата "Солнышко". МОК был готов спонсировать строительство олимпийской спортбазы на Иссык-Куле, который мог бы принести прибыль в бюджет страны.

Однако этот проект Жогорку Кенеш отправил на доработку, и по сей день она была на рассмотрении.

URL: http://www.vb.kg/365327
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, НОК, Олимпийские игры, Иссык-Кульская область, спорт
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Комментарии
Руслан Рустамович
28.08.2017, 16:21
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Снова депутаты мутят свое. Или же мы будем побеждать на мире и на ОИ, или же будем терпеть этих 120 жепжутов. 

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