У спортсменов Кыргызстана появится своя тренировочная база на Иссык-Куле

Государственное предприятие "Солнышко" передано на баланс Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в госагентстве.

Как уточняется, постановление было подписано экс-премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым 18 августа.

Напомним, еще 2015 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и сопровождавший его глава Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах встретились с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Тогда стороны обсудили возможность строительства спортивно-тренировочной базы на Иссык-Куле.

Одним из предполагаемых мест была территория пансионата "Солнышко". МОК был готов спонсировать строительство олимпийской спортбазы на Иссык-Куле, который мог бы принести прибыль в бюджет страны.

Однако этот проект Жогорку Кенеш отправил на доработку, и по сей день она была на рассмотрении.