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Сапар Исаков пообещал не вмешивать свой кабмин в политику и выборы

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Гулиза Авазова

Кандидат на должность премьер-министра Сапар Исаков пообещал не вмешивать свой кабинет министров в политику. Об этом сегодня, 25 августа, он заявил на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

Отметим, Сапар Исаков представляет новый состав кабмина комитету, а также свою программу.

В ходе заседания депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") спросил, поскольку сам Исаков является членом СДПК, не будет ли поддержки тех или иных кандидатов в президенты на предстоящих выборах.

На что Исаков ответил, что у его кабинета министров совсем иная задача. "У нас другая задача, мы не будем вмешиваться в политические игры", - добавил он.

Все же депутат отметил, что будет примерно 10 кандидатов в президенты, и он принимает его ответ как официальное заявление.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365334
Теги:
выборы, парламент, правительство
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Комментарии
Медет Осмоналиев
25.08.2017, 13:03
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Для того сейчас и меняют состав правительства, чтобы обеспечить нейтралитет во время выборов.

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