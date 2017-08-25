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Министр образования не знает зарплату молодого учителя. Депутат недоволен

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 августа, в ходе пленарного заседания парламента депутаты задали ряд вопросов кандидату в премьер-министры Сапару Исакову, а также претендентам на пост министров.

Так, нынешнему и.о. министра образования Гульмире Кудайбердиевой задали вопрос о заработной плате молодого учителя. Она ответила, что заработная плата зависит от количества часов, а также стажа.

Ответ не устроил депутата от фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева.

"Я спрашиваю вас, в среднем какая зарплата у молодого учителя?" - спросил он.

Кудайбердиева ответила, что у учителей есть базовая ставка в неделю. "Я уточню, после этого вам скажу. Зарплата начисляется по стажу, и есть другие факторы", - попыталась оправдаться она.

Ответ возмутил парламентария. "Я вас спрашиваю о зарплате молодых учителей. Откуда у него стаж? Вы являетесь министром образования и не знаете зарплату учителей", - сказал Исаев.

URL: http://www.vb.kg/365363
Теги:
образование, парламент, правительство, школа, Сапар Исаков
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Комментарии
Медер Айбекович
25.08.2017, 17:30
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 64
Минусов: 88
Комментариев: 117

Эй, Исаев зато мы знаем кто украл уголовные дела по тебе и кто их сжег! Кстати, к другу своему ходишь на свиданки? Который прокурор бывший? 

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