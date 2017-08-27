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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение в Брюсселе

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Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военный патруль в центре Брюсселя, произошедшее 25 августа. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и связанное с боевиками агентство Amaq.

В заявлении террористов сказано, что 30-летний выходец из Сомали "является бойцом ИГ и осуществил нападение в ответ на призывы осуществлять атаки против стран антитеррористической коалиции".

Вечером в пятницу в Брюсселе вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на военный патруль, в ответ они открыли по нему огонь. Преступник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В результате инцидента солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности. Сообщалось, что ранее боевик не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее как теракт.

20 июня на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв. Бомба была приведена в действие мужчиной, который перед этим прокричал "Аллах акбар". Мощность взрыва оказалась настолько незначительной, что никто, кроме самого злоумышленника, не погиб и не пострадал. Тем не менее власти признали инцидент терактом.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро "Маальбек". Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

URL: http://www.vb.kg/365402
Теги:
Бельгия, терроризм, ИГИЛ
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