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На авиашоу в Канаде загорелся самолет

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На базе ВВС Канады в Гринвуде недалеко от города Галифакс (Новая Шотландия) при посадке загорелся самолет пилотажной группы The Snowbirds, который участвовал в международном авиашоу.

По данным Росбалта со ссылкой на CTV News, нос одного из девяти тренировочных самолетов CT-114 Tutor воспламенился уже на взлетно-посадочной полосе.

Пламя удалось быстро взять под контроль, благодаря оперативной реакции пилотов и прибывших на место двух пожарных машин.

"Пилот остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и пилоты успешно высадились", - рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй, не уточнив причин возгорания.

Пострадавших удалось избежать. Более того, самолет в скором времени вернется в строй, и уже в это воскресенье продолжит участвовать в авиашоу.

URL: http://www.vb.kg/365410
Теги:
авиация, Канада
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