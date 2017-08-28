СМИ: В Китае из-за тайфуна "Пакхар" один человек погиб и 62 ранены

В результате тайфуна "Пакхар", который обрушился на южный Китай, один человек погиб и 62 ранены, сообщает Росбалт со ссылкой на South China Morning Post.

Первой жертвой стал водитель грузовика. Машина была перевернута около автомобильного моста близ бухты Шенчжень, на скоростной трассе Йен. Водитель, которого выбросило из грузовика, впал в кому и скончался в госпитале Туен Мун от черепно-мозговых травм. Двое пассажиров пострадали.

Шторм обрушился на Гонконг и Макао в субботу 26 августа. Он принес сильный ветер и тропические дожди. Скорость ветра достигла 110 км/ч. 27 августа в Гонконге было объявлено штормовое предупреждение. Работа наземного транспорта и аэропортов оказалась парализована. Было отменено 140 вылетов, власти рекомендовали остановить работу предприятий и учебных заведений. Тайфун вызвал затопление района дельты реки Чжуцзян (Жемчужная). В Шеньчжене, близ Гонконга, сообщалось о выпадении 162 мм осадков.

Тайфун "Пакхар" назван в честь пресноводной рыбы, которая обитает в дельте Меконга.

Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тайфун "Хато". Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч. Тогда был объявлен высший, девятый уровень штормового предупреждения.