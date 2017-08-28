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Прокурор по делу сторонников Жапарова просит от 5 до 8 лет тюрьмы

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

На процессе прокурор заявил, что вина подсудимых полностью  доказана в ходе следствия и судебных заседаний.

Так, для брата Жапарова и его сына - Сабыра и Рустама Жапаровых, а также Эрланбека Тагаева, Адыла Исаева, Калыбека Жапарова, Жаныбая Женишбекова, Улана Усупова, Шамшидин уулу Айданбека, Байгазы Казыбаева, Абдыманапа Бегишева, Анарбека Бейшебекова представитель гособвинения просил пять лет лишения свободы.

Ранее судимого Чынгызхана Кожгельдиева прокурор, учитывая совокупность неотбытой им части приговора Бакай-Атинского районного суда от 2014 года, просил назначить ему восемь лет лишения свободы.

URL: http://www.vb.kg/365430
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Касым Молдобаев
28.08.2017, 11:13
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Может, хоть мозги теперь появятся у беспредельщиков.

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Дениза Токоева
28.08.2017, 13:51
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Пусть будут знать как нарушать покой граждан и как агитировать молодых на войну. Если честно то им даже 8 лет мало, мягкие законы у нас.

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