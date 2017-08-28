Зилалиев: Я, как вице-премьер, готов поддержать любые отраслевые инициативы

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию нового председателя - Уланбека Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР

Зилалиев отметил, что сейчас государственные органы должны сосредоточить свое внимание над реализацией Программы Правительства "Жаны доорго – кырк кадам".

"Я убежден, что совместными усилиями нам удастся своевременно и в полной мере реализовать все задачи, обозначенные в программе "Жаны доорго – кырк кадам". Необходимо отметить, что данная программа направлена, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан страны и поступательный рост отечественной экономики. Со своей стороны я готов поддержать любые отраслевые инициативы, отвечающие интересам нашего народа и государства", - подчеркнул он.