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Зилалиев: Я, как вице-премьер, готов поддержать любые отраслевые инициативы

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ВБ

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 28 августа, представил коллективу Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию нового председателя - Уланбека Рыскулова. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР

Зилалиев отметил, что сейчас государственные органы должны сосредоточить свое внимание над реализацией Программы Правительства "Жаны доорго – кырк кадам".

"Я убежден, что совместными усилиями нам удастся своевременно и в полной мере реализовать все задачи, обозначенные в программе "Жаны доорго – кырк кадам". Необходимо отметить, что данная программа направлена, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан страны и поступательный рост отечественной экономики. Со своей стороны я готов поддержать любые отраслевые инициативы, отвечающие интересам нашего народа и государства", - подчеркнул он.

URL: http://www.vb.kg/365450
Теги:
промышленность, энергетика, ГКПЭН
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