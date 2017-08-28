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Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры

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Гулиза Авазова

Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, лицензия была добыта на чемпионате мира среди юношей и юниоров в Индианаполисе (США). Отметим, сегодня заключительный день чемпионата и в нем участвовали трое кыргызстанцев.

В состязаниях среди юношей на дистанции 200 метров брассом Денис Петрашов выступил в пятом заплыве и финишировал пятым. Его результат - 2 минуты 13,97 секунды, однако это не позволило выйти ему в финал.

Тем не менее Петрашов обновил рекорд Кыргызстана, а также выполнил норматив на завоевание лицензии юношеских игр. В итоговом зачете кыргызстанец занял девятое место.

Помимо этого, в соревнованиях выступили еще двое кыргызстанцев - Азиз Сансызбаев и Владислав Шулико, однако им не удалось завоевать лицензии.

URL: http://www.vb.kg/365455
Теги:
Олимпийские игры, плавание, спорт
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