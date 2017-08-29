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Ход конем Бакыта Торобаева

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Кирилл Степанюк

Политические игрища, развернувшиеся в преддверии утверждения нового состава правительства и премьера Сапара Исакова, могли закончиться и тем, что сговорившиеся оппозиционные деятели и тихие парламентские заговорщики вполне могли прокатить назначение кабинета министров и сорвать созванную по этому случаю внеочередную сессию Жогорку Кенеша.

Незадолго до заседания активно муссировалась информация о том, что три кандидата в президенты, лидеры парламентских фракций – Канатбек Исаев, Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев договорились, что они и верные им депутаты откажутся поддержать Сапара Исакова как кандидата в премьеры. Каждый из них преследовал в этой игре свои цели. Так, например, Бабанов и Исаев очень бы хотели, чтобы правительство было ослаблено, и кабинет в преддверии выборов состоял бы из временщиков. По их логике, слабой властью проще манипулировать, ее можно шантажировать, что на президентских выборах и во время их проведения вполне могло принести определенные дивиденды.

К сожалению, такова природа доморощенной оппозиции, она жаждет власти любой ценой, даже если речь идет об экономической и политической стабильности или безопасности государства. Она раскручивает самые разные интриги, по любому поводу закатывает истерики и даже готова вывести людей на митинги, прекрасно понимая, что могут быть спровоцированы беспорядки или погромы. В этой ситуации Бакыт Торобаев проявил политическую дальновидность и зрелость, отказавшись поддержать заговор против Сапара Исакова. Теперь лидеру фракции "Онугуу-Прогресс" пророчат должность спикера парламента, но даже если это не так, ход конем, который совершил Торобаев, делает его одним из фаворитов президентской гонки.

Ломать копья и расшатывать собственную страну в угоду личным амбициям, несмотря на свою оппозиционность, депутат не стал, что в конечном итоге наверняка принесет ему значительную электоральную поддержку. При этом Темир Сариев и Омурбек Бабанов, которые в последнее время стали регулярно закатывать скандалы и невероятно часто истерить на ровном месте, своего избирателя теряют. Так что граждане, разочаровавшиеся в руководителях партий "Республика" и "Ак Шумкар", вполне могут обратить внимание на Торобаева и активно его поддержать как политика, отказавшегося участвовать в интригах и заговорах, ставящих под угрозу стабильность в Кыргызстане.

А был ли торг? Даже если Торобаеву предложили пост спикера парламента за поддержку Сапара Исакова и его кабинета министров, то молодой политик поступил очень мудро, по крайней мере он не стал мараться в грязных интригах обмельчавших оппозиционеров и тех, кто под них подстраивается. Должность торага Жогорку Кенеша - это большой шаг в политической карьере, тем более что перспектива президентства для лидера партии "Онугуу-Прогресс" далека, туманна и размыта.

И, кстати, больше всех в преддверии выборов пытаются мутить воду те, кто в свое время имел все шансы стать достойным политиком и заслужить доверие народа своими делами и поступками. Сариев и Бабанов были премьерами, и оба вылетели с должности после скандалов с признаками коррупционной составляющей. Сидели на теплых местах, были всем довольны. Когда же почувствовали, что после президентских выборов могут остаться ни с чем, и даже мало-мальски значимую должность им никто не предложит, перекрасились в оппозиционеров.

Другой персонаж неудавшегося парламентского заговора - Канатбек Исаев мэрствовал в Токмаке, был губернатором Чуйской области. Что избиратели помнят о его делах, когда он занимал высокие и ответственные должности? Сейчас только и разговоров о различных коррупционных делишках, по которым над Исаевым начался судебный процесс. Он, кстати, тоже стал рьяным оппонентом власти только после того, как начались разбирательства по злоупотреблениям, превышению полномочий и прочим прегрешениям на важных государственных постах.

Так что Торобаев, поддержав новое правительство Сапара Исакова, не только избавился от плохих попутчиков, но и преумножил свой политический капитал. На посту спикера, который, вероятнее всего, вскоре покинет Чыныбай Турсунбеков, лидер партии "Онугуу-Прогресс" сможет и опыта набраться, и качественно поработать, чтобы к следующим президентским выборам подойти не с таким плачевным послужным списком и низким уровнем доверия, как у недавних попутчиков в лице Сариева, Бабанова и Исаева.

Политики, стремящиеся попасть во власти и держаться там на интригах, плохо заканчивают. К склочным деятелям в нынешнее время избиратель относится с большим подозрением и не питает к ним теплых чувств. Уважением пользуются те, кто не ставит личные амбиции выше безопасности и стабильности в государстве.

URL: http://www.vb.kg/365467
Теги:
Бакыт Торобаев, Канат Исаев, Омурбек Бабанов, Темир Сариев, выборы, президент, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, политика
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Комментарии
Банин Александр
29.08.2017, 11:03
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Плюсов: 80
Минусов: 133
Комментариев: 133

К выборам президента Кыргызстана. Бакыт Торобаев: Комбайны, лампочки и обещания В Кыргызстане фактически дан старт президентской гонке. Выборы должны состояться осенью будущего года, но возможен и вариант с досрочным голосованием, если действующий глава государства пожелает оставить свой пост раньше. И именно Алмазбек Атамбаев заявил: «В парламенте создается вменяемая оппозиция. Бабанов и Торобаев очень системно работают. Я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты. Не буду предрекать, потому что у нас все быстро меняется, но я не удивлюсь, если один из них станет президентом». После этих слов самое время начать серию публикаций о возможных претендентах на президентский пост в Кыргызстане. И начнем мы с одного из тех, кого назвал Атамбаев – с Бакыта Торобаева. * * * Бакыту Эргешевичу 43 года, уроженец Джалал-Абадской области. Его отец Эргеш Торобаев несколько раз избирался депутатом парламента, много лет проработал в энергетике, даже возглавлял компанию «Джалал-Абадэнерго». Бакыт Торобаев в течение семи лет руководил фирмой «Мариам» (мукомольный комбинат на юге страны). В 2007 году по списку партии «Ак-Жол» Курманбека Бакиева Торобаев избирается в парламент, в конце 2009 года его назначают министром по чрезвычайным ситуациям. В следующем, 2010 году, этих чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане, охваченном революцией и межэтническими столкновениями, было хоть отбавляй. Но Бакыт Торобаев в них себя абсолютно никак не проявил. 7 апреля 2010 года, в день свержения Курманбека Бакиева, он появился утром в Белом доме, однако надолго там не задержался, а когда ситуация стала накаляться, попросту сбежал. В итоге в историю событий того трагического дня, когда толпа захватила Белый дом, вошли только медики «Скорой помощи», подчиненные Минздраву. Они вспомнили о клятве Гиппократа и оказывали помощь пострадавшим с обоих сторон, рискуя при этом собственной жизнью. Сотрудники торобаевского МЧС ни в ходе столкновений, ни в последовавшую за этим «мародерскую ночь» ничем себя не проявили, да и команд таких им руководство не давало. Сам же министр Торобаев от греха подальше уехал за границу. Однако когда ситуация стабилизировалась, вернулся, и прошел в парламент от партии «Республика» Омурбека Бабанова. Впрочем, с Бабановым они вскоре вдрызг рассорились. К концу работы Жогорку Кенеша пятого созыва фракция «Республика» полностью развалилась, и на ее обломках возникло несколько политических объединений, включая партию «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Эта партия приняла участие в выборах в парламент в 2015 году, преодолев проходной барьер (к финишу пришла четвертой). Такая вот биография молодого политика без ярко выраженных политических взглядов (Торобаев даже выдвинул немного странный девиз «Политика не важна, важен результат» - что-то вроде «цель оправдывает средства»). Но был в этой биографии один яркий и не до конца проясненный момент. В ходе избирательного марафона 2015 года партия «Онугуу» прославилась огромными тратами на агитацию, значительно большими, чем даже у партии Атамбаева (СДПК) и долларового миллиардера Бабанова. Агитационную кампанию партии проводил М,ак,сим Ка,га,нер, довольно одиозная, а главное, дорогостоящая фигура, бывший заместитель главы секретариата свергнутого президента Курманбека Бакиева. Торобаев буквально часами не пропадал из эфира всех телеканалов. По новостям крутили бесконечные заказные сюжеты по 10-15 минут о том, как его партия помогла больнице, оборудовав в ней новой мебелью одну палату. Везде были развешаны партийные баннеры и так далее. Кроме того, в Бишкеке партия за свой счет массово вкручивала лампочки во дворах (так называемый проект «Светлый город»). Лампочки эти принесли мэрии массу головной боли (в ноябре нынешнего года, например, совсем недавно, несколько раз вырубало свет в жилмассиве Ак-Ордо, поскольку «Онугуу» самостоятельно укрепили светильник с нарушением технологии. Да и платить за электричество для новых фонарей приходится городскому бюджету, а эти суммы в нем не заложены. Но электорату нравится, хотя и требует от партии затрат. Через официальный фонд «Онугуу» пропустила в 2015 году около 2 миллионов долларов. Неофициально, по подсчетам местных медиа-экспертов, в 10 раз больше (в Кыргызстане размеры «белого» выборного фонда ограничены законом, «Онугуу» выбрало все, что могло). Естественно, у всех возник вопрос – откуда такие деньги? Не на мельнице же Торобаев их заработал? В 2016 году Бакыт Торобаев, ставший депутатом Жогорку Кенеша, сдал декларацию, согласно которой весь его доход за предыдущий год составил 738 тысяч сомов, а его близкие родственники получили 21,6 миллиона сомов. Это суммы - и близко не сопоставимые с затратами на выборы. Так откуда деньги? И чем в свое время паренек из провинции так глянулся клану Бакиевых? На этот счет есть вполне правдоподобная версия. И прежде, чем перейти к ней, нужно сделать одно замечание. На выборах 2015 года «Онугуу-Прогресс» делала упор на то, что построит по всей стране десятки машинно-транспортных станций, импортирует и сдаст в лизинг фермерам 400 новых комбайнов производства завода «Ростсельмаш». Даже показала четыре комбайна, которые были в лизинг сданы… Запомним этот момент, и перенесемся на несколько лет назад, в конец девяностых, когда Курманбек Бакиев был еще губернатором Чуйской области. Он положил глаз на серьезный в масштабах Кыргызстана актив – базу сельхозтехники на станции Ивановка (близ города Кант). Это была одна из крупнейших баз Минсельхоза СССР в Центральной Азии. В основном «забота» Курманбека Салиевича сводилась к тому, что на базе распилили и продали на металлолом огромные модули, в которых техника хранилась. Предприятие тихонечко перешло в частные руки. А вот когда Курманбек Салиевич стал президентом, наступило его второе рождение. База в Ивановке перешла под неформальный контроль Пайзуллабека Рахманова, бакиевского земляка, ставшего начальником Госматрезерва Кыргызстана. Чтобы наполнить ее техникой, выпускается правительственное постановление от 10 мая 2007 года. На японский кредит, согласно этому документу, на «Ростсельмаше» закупаются 70 комбайнов «Нива-Эффект», которые затем передаются «фермерам» с оформлением в виде беспроцентного (!) кредита на десять лет. Кредит в 125 миллионов сомов, порядка 3,5 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Курманбек Бакиев потом хвастался, что разом закупили больше техники, чем за предыдущее двадцатилетие. И база начала действовать! Комбайны из Ивановки гоняли от узбекской Бухары до Казахстана, с заездом, разумеется, и на север Кыргызстана. Брали за услуги в основном бартером – зерном. И вот здесь в качестве делового партнера П.Рахманова появляется семья Торобаева (которые также, как Рахманов и Бакиев, были джалал-абадцами). Молодого Бакыта и его брата привлекли в качестве младших партнеров. Оттуда, с той халявной техники за государственный счет, видимо, и первые серьезные доходы торобаевского клана, и путевка в серьезный зерновой бизнес, и налаженные связи с «Ростсельмашем». А где деловые связи с бакиевскими приближенными, там и связи политические – поэтому Бакыт Эргешевич вступает в «Ак-Жол» и становится заместителем руководителя парламентской фракции бакиевской партии. То есть, можно сказать, что Торобаев, если эта версия верна, обязан Бакиевым не только политической карьерой но и стартом в большом бизнесе… Пайзулла Рахманов после революции 2010 года бежал, скрывался в Казахстане. Был там опознан в Кордайском районе, арестован и выдан Кыргызстану, несмотря на то, что имел на руках новенький белорусский паспорт на другое имя. База в Ивановке продолжает работать, но кому на самом деле принадлежит – бог весть. Формально записана на местную жительницу, но когда приходит время платить, например, земельный налог, из Кордайского района Казахстана приезжает мужчина с доверенностью и платит. А территория там большая – можно видеть на фото. Аффилированы ли с Торобаевым и Рахмановым реальные владельцы или нет – судить не беремся… Так вот, возвращаясь к средствам на избирательную кампанию «Онугуу». В 2015 году многие СМИ в Кыргызстане высказывали предположение о том, что к финансированию партии имеет отношение клан Бакиева. Лидер «Онугуу-Прогресс» это яростно опровергал. Как и тот факт, что до выборов ездил в Лондон встречаться с Максимом Бакиевым, сыном свергнутого президента. Причиной поездки было желание, по его словам, поддержать брата, которому делали операцию. К сожалению для «Онугуу», огромные средства, вложенные в создание партийного имиджа, в 2015 году не дали адекватного эффекта – Торобаев явно рассчитывал не на четвертый результат. Сейчас, спустя год, партия Торобаева продемонстрировала готовность вновь выложить значительные средства на выборы – на сей раз местные. 11 декабря в Кыргызстане состоятся выборы в местные кенеши (советы), ключевыми из которых будут выборы в Бишкекский городской Кенеш. Для Бакыта Торобаева это будет серьезный сигнал – есть у него шанс бороться за президентство или нет? Четвертое место и в этот раз будет значить для него провал. Средства в наружную и телевизионную рекламу он продолжает инвестировать. Но в кыргызстанских СМИ уже пишут о том, что его партия для страховки может прибегнуть к масштабной раздаче денег – для подстраховки. Хотя, если так произойдет, она в этом будет не одинока.

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Бермет Осмонкулова
29.08.2017, 11:12
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Минусов: 34
Комментариев: 82

Считающий себя “хозяином” Оша, неединожды показавший свой трайбализм Мелис Мырзакматов усилил свою пиар-команду.Кроме кыргызскоязычных изданий,которые продались Мырзакматову за копейки, его окружили идеологи беглого

президента Курманбека Бакиева. Например, правая рука главысекретариата Бакиева Оксаны Малеваной Максим Каганер контролирует новый сайт

Мырзакматова, а главный идеолог Бакиева Владимир Никитин теперь является

главным советником Мырзакматова.Говорят, что за громкими,разделяющими народ заявлениями Мырзакматова, наподобие “надо будет,

постреляемся-подеремся”, стоят именно Каг1анер и Никитин.Последние действия Мырзакматова оченьсильно напоминают времена Курманбека Бакиева. Например, он объединил свои

политические усилия с бывшим “акжоловцем”, занимавшим пост министра

чрезвычайных ситуаций при Бакиеве, вчерашним “республиканцем”, сегодняшним

лидером партии “Онугуу-Прогресс” Бакытом Торобаевым. Также бывший сотрудникорганизационного отдела бакиевского аппарата Уран Ботобеков тоже превратился в

“мозг” Мырзакматова. На него возложена обязанность написания и распространения

статей, восхваляющих Мырзакматова. Мы помним, как Бакиев слушая своихидеологов, уже не мог думать своей головой и в результате открыл огонь по

своему народу, теперь прячется в Минске.

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Медет Осмоналиев
29.08.2017, 12:20
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Ну, откровенно говоря, то, что Торобаев не стал расшатывать ситуацию в стране в преддверии выборов, еще не делает его героем.

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aibek nazarbekov
29.08.2017, 12:24
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Торобаев  вчера поддержал, сегодня нет, завтра встанет под знамёна Бабанова.   У него своя партия и свои интересы.  Не забываем, что  "Онугуу-Прогресс" всегда играла с оглядкой на Бакиевых. .  ВСПОМНИТЕ,как они лоббировали освобождение Эльмурзы Сатыбалдиева, как спонсировал текебаевский "Сентябрь".   Ставить  его на пост спикера особенно во время выборов президента - чревато...

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сули мули
29.08.2017, 12:25
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Комментариев: 132

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Opra Opra
29.08.2017, 12:33
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прихвостень Бакиева старается удержаться наплаву, то лампочки то мтс, ничего ему не помогает

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Данияр Замиров
29.08.2017, 12:41
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человек спонсирующий Сентябрь и непризнающий этого все мечется из  стороны в сторону

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Зарина Ходжаева
29.08.2017, 15:42
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а с какой это стати спикер покинет пост? он единственный, кто нормально коммуницирует с оппозицией и коалиционным большинством

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Алмаз Мамбетов
29.08.2017, 16:24
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Плюсуйте меня, я за женбекова

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