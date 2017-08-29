Выбирайте альтернативный маршрут. Центральные улицы Бишкека перекрыты

31 августа, в День независимости Кыргызской Республики, и 1 сентября на Курман айт будут введены ограничения движения транспорта на центральных улицах Бишкека.

По данным пресс-службы столичного ГУВД, движение будет ограничено по проспекту Чуй от улицы Тоголока Молдо до Тыныстанова, ул. Тоголока Молдо, Логвиненко и бульвар Эркиндик, а также от проспекта Чуй до ул. Киевской.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности и порядка во время праздничных мероприятий будут задействованы 2 200 сотрудников правоохранительных органов.

В связи с проведением репетиций в честь празднования Дня независимости с 28 по 30 августа с 18.00 до 20.00 на главной площади столицы Ала-Тоо будет частичное ограничение транспортного движения.

А также 30 августа на центральной площади Ала-Тоо в связи с проведением генеральной репетиции будет полностью ограничено движение транспорта с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00, по проспекту Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в восточном направлении и от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова в западном направлении.

Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ГУВД города Бишкек обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к работе контрольно-пропускных пунктов по осуществлению досмотра с помощью ручных металлодетекторов на входах на центральную площадь Ала-Тоо.

В случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных местах (на дорогах, в жилых домах, транспорте, общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в милицию по номеру 102.