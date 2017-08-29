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В Бишкеке предлагают назначать "школьных омбудсменов"

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ВБ

Аппарат омбудсмена просит кыргызстанцев сообщать о требованиях родительских взносов в школах и предлагает назначить в каждой школе "школьного омбудсмена".

Напомним, родительские взносы в школах Бишкека официально запрещены. Об этом имеется соответствующий приказ мэрии столицы и Министерства образования КР. Согласно документу, в случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств, оказания морально-психологического давления на детей и родителей, руководители и их заместители, классные руководители, воспитатели и другие работники образовательных организаций будут освобождены от занимаемых должностей с передачей выявленных фактов в правоохранительные органы. Одним из видов таких сборов являются вступительные взносы при приеме в первый класс.

О школах, где требуют родительские взносы, можно сообщить на горячую линию аппарата омбудсмена - 115.

Аппарат омбудсмена сообщает, что к ним часто поступают обращения по поводу требований директоров школ о вступительных взносах в денежной форме, а также в виде так называемой "спонсорской помощи". В случае неудовлетворения этих требований родителям отказывают в приеме по различным причинам.

Так, в одном из обращений на имя акыйкатчы гражданка Н.Д. указала, что не может устроить свою дочь в среднюю школу №17 в Бишкеке. Несмотря на то что ее старшая дочь обучается в этом образовательном учреждении, директор школы отказывалась принимать ее младшую дочь, ссылаясь на отсутствие прописки по месту расположения учебного заведения.

По данному факту были направленны соответствующие письма в Управление образования Бишкека. Однако согласно полученному ответу данный вопрос остался нерешенным.

Отмечается, что это свидетельствует об имеющихся системных проблемах в сфере доступа к образованию, что нарушает права граждан на свободу выбора школы. В целях выявления подобных и других нарушений прав в образовательных учреждениях институт омбудсмена предлагает назначить в каждой школе "школьного омбудсмена".

Аппарат омбудсмена призывает столкнувшихся с данной проблемой сообщить об этом, позвонив на бесплатную горячую линию по номеру 115.

URL: http://www.vb.kg/365474
Теги:
омбудсмен, школа
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