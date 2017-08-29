Бабанов и Торобаев должны сложить с себя полномочия в предвыборный период

К выборам президента Кыргызстана. Бакыт Торобаев: Комбайны, лампочки и обещания В Кыргызстане фактически дан старт президентской гонке. Выборы должны состояться осенью будущего года, но возможен и вариант с досрочным голосованием, если действующий глава государства пожелает оставить свой пост раньше. И именно Алмазбек Атамбаев заявил: «В парламенте создается вменяемая оппозиция. Бабанов и Торобаев очень системно работают. Я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты. Не буду предрекать, потому что у нас все быстро меняется, но я не удивлюсь, если один из них станет президентом». После этих слов самое время начать серию публикаций о возможных претендентах на президентский пост в Кыргызстане. И начнем мы с одного из тех, кого назвал Атамбаев – с Бакыта Торобаева. * * * Бакыту Эргешевичу 43 года, уроженец Джалал-Абадской области. Его отец Эргеш Торобаев несколько раз избирался депутатом парламента, много лет проработал в энергетике, даже возглавлял компанию «Джалал-Абадэнерго». Бакыт Торобаев в течение семи лет руководил фирмой «Мариам» (мукомольный комбинат на юге страны). В 2007 году по списку партии «Ак-Жол» Курманбека Бакиева Торобаев избирается в парламент, в конце 2009 года его назначают министром по чрезвычайным ситуациям. В следующем, 2010 году, этих чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане, охваченном революцией и межэтническими столкновениями, было хоть отбавляй. Но Бакыт Торобаев в них себя абсолютно никак не проявил. 7 апреля 2010 года, в день свержения Курманбека Бакиева, он появился утром в Белом доме, однако надолго там не задержался, а когда ситуация стала накаляться, попросту сбежал. В итоге в историю событий того трагического дня, когда толпа захватила Белый дом, вошли только медики «Скорой помощи», подчиненные Минздраву. Они вспомнили о клятве Гиппократа и оказывали помощь пострадавшим с обоих сторон, рискуя при этом собственной жизнью. Сотрудники торобаевского МЧС ни в ходе столкновений, ни в последовавшую за этим «мародерскую ночь» ничем себя не проявили, да и команд таких им руководство не давало. Сам же министр Торобаев от греха подальше уехал за границу. Однако когда ситуация стабилизировалась, вернулся, и прошел в парламент от партии «Республика» Омурбека Бабанова. Впрочем, с Бабановым они вскоре вдрызг рассорились. К концу работы Жогорку Кенеша пятого созыва фракция «Республика» полностью развалилась, и на ее обломках возникло несколько политических объединений, включая партию «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Эта партия приняла участие в выборах в парламент в 2015 году, преодолев проходной барьер (к финишу пришла четвертой). Такая вот биография молодого политика без ярко выраженных политических взглядов (Торобаев даже выдвинул немного странный девиз «Политика не важна, важен результат» - что-то вроде «цель оправдывает средства»). Но был в этой биографии один яркий и не до конца проясненный момент. В ходе избирательного марафона 2015 года партия «Онугуу» прославилась огромными тратами на агитацию, значительно большими, чем даже у партии Атамбаева (СДПК) и долларового миллиардера Бабанова. Агитационную кампанию партии проводил М,ак,сим Ка,га,нер, довольно одиозная, а главное, дорогостоящая фигура, бывший заместитель главы секретариата свергнутого президента Курманбека Бакиева. Торобаев буквально часами не пропадал из эфира всех телеканалов. По новостям крутили бесконечные заказные сюжеты по 10-15 минут о том, как его партия помогла больнице, оборудовав в ней новой мебелью одну палату. Везде были развешаны партийные баннеры и так далее. Кроме того, в Бишкеке партия за свой счет массово вкручивала лампочки во дворах (так называемый проект «Светлый город»). Лампочки эти принесли мэрии массу головной боли (в ноябре нынешнего года, например, совсем недавно, несколько раз вырубало свет в жилмассиве Ак-Ордо, поскольку «Онугуу» самостоятельно укрепили светильник с нарушением технологии. Да и платить за электричество для новых фонарей приходится городскому бюджету, а эти суммы в нем не заложены. Но электорату нравится, хотя и требует от партии затрат. Через официальный фонд «Онугуу» пропустила в 2015 году около 2 миллионов долларов. Неофициально, по подсчетам местных медиа-экспертов, в 10 раз больше (в Кыргызстане размеры «белого» выборного фонда ограничены законом, «Онугуу» выбрало все, что могло). Естественно, у всех возник вопрос – откуда такие деньги? Не на мельнице же Торобаев их заработал? В 2016 году Бакыт Торобаев, ставший депутатом Жогорку Кенеша, сдал декларацию, согласно которой весь его доход за предыдущий год составил 738 тысяч сомов, а его близкие родственники получили 21,6 миллиона сомов. Это суммы - и близко не сопоставимые с затратами на выборы. Так откуда деньги? И чем в свое время паренек из провинции так глянулся клану Бакиевых? На этот счет есть вполне правдоподобная версия. И прежде, чем перейти к ней, нужно сделать одно замечание. На выборах 2015 года «Онугуу-Прогресс» делала упор на то, что построит по всей стране десятки машинно-транспортных станций, импортирует и сдаст в лизинг фермерам 400 новых комбайнов производства завода «Ростсельмаш». Даже показала четыре комбайна, которые были в лизинг сданы… Запомним этот момент, и перенесемся на несколько лет назад, в конец девяностых, когда Курманбек Бакиев был еще губернатором Чуйской области. Он положил глаз на серьезный в масштабах Кыргызстана актив – базу сельхозтехники на станции Ивановка (близ города Кант). Это была одна из крупнейших баз Минсельхоза СССР в Центральной Азии. В основном «забота» Курманбека Салиевича сводилась к тому, что на базе распилили и продали на металлолом огромные модули, в которых техника хранилась. Предприятие тихонечко перешло в частные руки. А вот когда Курманбек Салиевич стал президентом, наступило его второе рождение. База в Ивановке перешла под неформальный контроль Пайзуллабека Рахманова, бакиевского земляка, ставшего начальником Госматрезерва Кыргызстана. Чтобы наполнить ее техникой, выпускается правительственное постановление от 10 мая 2007 года. На японский кредит, согласно этому документу, на «Ростсельмаше» закупаются 70 комбайнов «Нива-Эффект», которые затем передаются «фермерам» с оформлением в виде беспроцентного (!) кредита на десять лет. Кредит в 125 миллионов сомов, порядка 3,5 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Курманбек Бакиев потом хвастался, что разом закупили больше техники, чем за предыдущее двадцатилетие. И база начала действовать! Комбайны из Ивановки гоняли от узбекской Бухары до Казахстана, с заездом, разумеется, и на север Кыргызстана. Брали за услуги в основном бартером – зерном. И вот здесь в качестве делового партнера П.Рахманова появляется семья Торобаева (которые также, как Рахманов и Бакиев, были джалал-абадцами). Молодого Бакыта и его брата привлекли в качестве младших партнеров. Оттуда, с той халявной техники за государственный счет, видимо, и первые серьезные доходы торобаевского клана, и путевка в серьезный зерновой бизнес, и налаженные связи с «Ростсельмашем». А где деловые связи с бакиевскими приближенными, там и связи политические – поэтому Бакыт Эргешевич вступает в «Ак-Жол» и становится заместителем руководителя парламентской фракции бакиевской партии. То есть, можно сказать, что Торобаев, если эта версия верна, обязан Бакиевым не только политической карьерой но и стартом в большом бизнесе… Пайзулла Рахманов после революции 2010 года бежал, скрывался в Казахстане. Был там опознан в Кордайском районе, арестован и выдан Кыргызстану, несмотря на то, что имел на руках новенький белорусский паспорт на другое имя. База в Ивановке продолжает работать, но кому на самом деле принадлежит – бог весть. Формально записана на местную жительницу, но когда приходит время платить, например, земельный налог, из Кордайского района Казахстана приезжает мужчина с доверенностью и платит. А территория там большая – можно видеть на фото. Аффилированы ли с Торобаевым и Рахмановым реальные владельцы или нет – судить не беремся… Так вот, возвращаясь к средствам на избирательную кампанию «Онугуу». В 2015 году многие СМИ в Кыргызстане высказывали предположение о том, что к финансированию партии имеет отношение клан Бакиева. Лидер «Онугуу-Прогресс» это яростно опровергал. Как и тот факт, что до выборов ездил в Лондон встречаться с Максимом Бакиевым, сыном свергнутого президента. Причиной поездки было желание, по его словам, поддержать брата, которому делали операцию. К сожалению для «Онугуу», огромные средства, вложенные в создание партийного имиджа, в 2015 году не дали адекватного эффекта – Торобаев явно рассчитывал не на четвертый результат. Сейчас, спустя год, партия Торобаева продемонстрировала готовность вновь выложить значительные средства на выборы – на сей раз местные. 11 декабря в Кыргызстане состоятся выборы в местные кенеши (советы), ключевыми из которых будут выборы в Бишкекский городской Кенеш. Для Бакыта Торобаева это будет серьезный сигнал – есть у него шанс бороться за президентство или нет? Четвертое место и в этот раз будет значить для него провал. Средства в наружную и телевизионную рекламу он продолжает инвестировать. Но в кыргызстанских СМИ уже пишут о том, что его партия для страховки может прибегнуть к масштабной раздаче денег – для подстраховки. Хотя, если так произойдет, она в этом будет не одинока.