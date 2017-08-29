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Бабанов и Торобаев должны сложить с себя полномочия в предвыборный период

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Кира Саввина

Лидеры фракций Жогорку Кенеша "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов и "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период предвыборной гонки. Такое мнение высказала политолог Айнура Арзыматова.

Она отметила, что пост лидера парламентской оппозиции – это достаточно высокая должность, которая имеет разные механизмы давления.

"Мне кажется, Бабанов и Торобаев должны временно сложить с себя полномочия в период выборов, как это сделал экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Потому что для всех кандидатов в президенты должны быть созданы равные условия борьбы", - сказала она.

Арзыматова считает, что если бы кто-то из властной структуры также оставался на своем посту, оппозиция сразу же начала бы осуждать.

"Это необъективное отношение к себе. Если человек требует равенства, то и сам должен придерживаться этого принципа", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/365475
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, выборы, оппозиция
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Дениза Токоева
29.08.2017, 11:07
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К выборам президента Кыргызстана. Бакыт Торобаев: Комбайны, лампочки и обещания В Кыргызстане фактически дан старт президентской гонке. Выборы должны состояться осенью будущего года, но возможен и вариант с досрочным голосованием, если действующий глава государства пожелает оставить свой пост раньше. И именно Алмазбек Атамбаев заявил: «В парламенте создается вменяемая оппозиция. Бабанов и Торобаев очень системно работают. Я думаю, они оба пойдут кандидатами в президенты. Не буду предрекать, потому что у нас все быстро меняется, но я не удивлюсь, если один из них станет президентом». После этих слов самое время начать серию публикаций о возможных претендентах на президентский пост в Кыргызстане. И начнем мы с одного из тех, кого назвал Атамбаев – с Бакыта Торобаева. * * * Бакыту Эргешевичу 43 года, уроженец Джалал-Абадской области. Его отец Эргеш Торобаев несколько раз избирался депутатом парламента, много лет проработал в энергетике, даже возглавлял компанию «Джалал-Абадэнерго». Бакыт Торобаев в течение семи лет руководил фирмой «Мариам» (мукомольный комбинат на юге страны). В 2007 году по списку партии «Ак-Жол» Курманбека Бакиева Торобаев избирается в парламент, в конце 2009 года его назначают министром по чрезвычайным ситуациям. В следующем, 2010 году, этих чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане, охваченном революцией и межэтническими столкновениями, было хоть отбавляй. Но Бакыт Торобаев в них себя абсолютно никак не проявил. 7 апреля 2010 года, в день свержения Курманбека Бакиева, он появился утром в Белом доме, однако надолго там не задержался, а когда ситуация стала накаляться, попросту сбежал. В итоге в историю событий того трагического дня, когда толпа захватила Белый дом, вошли только медики «Скорой помощи», подчиненные Минздраву. Они вспомнили о клятве Гиппократа и оказывали помощь пострадавшим с обоих сторон, рискуя при этом собственной жизнью. Сотрудники торобаевского МЧС ни в ходе столкновений, ни в последовавшую за этим «мародерскую ночь» ничем себя не проявили, да и команд таких им руководство не давало. Сам же министр Торобаев от греха подальше уехал за границу. Однако когда ситуация стабилизировалась, вернулся, и прошел в парламент от партии «Республика» Омурбека Бабанова. Впрочем, с Бабановым они вскоре вдрызг рассорились. К концу работы Жогорку Кенеша пятого созыва фракция «Республика» полностью развалилась, и на ее обломках возникло несколько политических объединений, включая партию «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева. Эта партия приняла участие в выборах в парламент в 2015 году, преодолев проходной барьер (к финишу пришла четвертой). Такая вот биография молодого политика без ярко выраженных политических взглядов (Торобаев даже выдвинул немного странный девиз «Политика не важна, важен результат» - что-то вроде «цель оправдывает средства»). Но был в этой биографии один яркий и не до конца проясненный момент. В ходе избирательного марафона 2015 года партия «Онугуу» прославилась огромными тратами на агитацию, значительно большими, чем даже у партии Атамбаева (СДПК) и долларового миллиардера Бабанова. Агитационную кампанию партии проводил М,ак,сим Ка,га,нер, довольно одиозная, а главное, дорогостоящая фигура, бывший заместитель главы секретариата свергнутого президента Курманбека Бакиева. Торобаев буквально часами не пропадал из эфира всех телеканалов. По новостям крутили бесконечные заказные сюжеты по 10-15 минут о том, как его партия помогла больнице, оборудовав в ней новой мебелью одну палату. Везде были развешаны партийные баннеры и так далее. Кроме того, в Бишкеке партия за свой счет массово вкручивала лампочки во дворах (так называемый проект «Светлый город»). Лампочки эти принесли мэрии массу головной боли (в ноябре нынешнего года, например, совсем недавно, несколько раз вырубало свет в жилмассиве Ак-Ордо, поскольку «Онугуу» самостоятельно укрепили светильник с нарушением технологии. Да и платить за электричество для новых фонарей приходится городскому бюджету, а эти суммы в нем не заложены. Но электорату нравится, хотя и требует от партии затрат. Через официальный фонд «Онугуу» пропустила в 2015 году около 2 миллионов долларов. Неофициально, по подсчетам местных медиа-экспертов, в 10 раз больше (в Кыргызстане размеры «белого» выборного фонда ограничены законом, «Онугуу» выбрало все, что могло). Естественно, у всех возник вопрос – откуда такие деньги? Не на мельнице же Торобаев их заработал? В 2016 году Бакыт Торобаев, ставший депутатом Жогорку Кенеша, сдал декларацию, согласно которой весь его доход за предыдущий год составил 738 тысяч сомов, а его близкие родственники получили 21,6 миллиона сомов. Это суммы - и близко не сопоставимые с затратами на выборы. Так откуда деньги? И чем в свое время паренек из провинции так глянулся клану Бакиевых? На этот счет есть вполне правдоподобная версия. И прежде, чем перейти к ней, нужно сделать одно замечание. На выборах 2015 года «Онугуу-Прогресс» делала упор на то, что построит по всей стране десятки машинно-транспортных станций, импортирует и сдаст в лизинг фермерам 400 новых комбайнов производства завода «Ростсельмаш». Даже показала четыре комбайна, которые были в лизинг сданы… Запомним этот момент, и перенесемся на несколько лет назад, в конец девяностых, когда Курманбек Бакиев был еще губернатором Чуйской области. Он положил глаз на серьезный в масштабах Кыргызстана актив – базу сельхозтехники на станции Ивановка (близ города Кант). Это была одна из крупнейших баз Минсельхоза СССР в Центральной Азии. В основном «забота» Курманбека Салиевича сводилась к тому, что на базе распилили и продали на металлолом огромные модули, в которых техника хранилась. Предприятие тихонечко перешло в частные руки. А вот когда Курманбек Салиевич стал президентом, наступило его второе рождение. База в Ивановке перешла под неформальный контроль Пайзуллабека Рахманова, бакиевского земляка, ставшего начальником Госматрезерва Кыргызстана. Чтобы наполнить ее техникой, выпускается правительственное постановление от 10 мая 2007 года. На японский кредит, согласно этому документу, на «Ростсельмаше» закупаются 70 комбайнов «Нива-Эффект», которые затем передаются «фермерам» с оформлением в виде беспроцентного (!) кредита на десять лет. Кредит в 125 миллионов сомов, порядка 3,5 миллионов долларов по тогдашнему курсу. Курманбек Бакиев потом хвастался, что разом закупили больше техники, чем за предыдущее двадцатилетие. И база начала действовать! Комбайны из Ивановки гоняли от узбекской Бухары до Казахстана, с заездом, разумеется, и на север Кыргызстана. Брали за услуги в основном бартером – зерном. И вот здесь в качестве делового партнера П.Рахманова появляется семья Торобаева (которые также, как Рахманов и Бакиев, были джалал-абадцами). Молодого Бакыта и его брата привлекли в качестве младших партнеров. Оттуда, с той халявной техники за государственный счет, видимо, и первые серьезные доходы торобаевского клана, и путевка в серьезный зерновой бизнес, и налаженные связи с «Ростсельмашем». А где деловые связи с бакиевскими приближенными, там и связи политические – поэтому Бакыт Эргешевич вступает в «Ак-Жол» и становится заместителем руководителя парламентской фракции бакиевской партии. То есть, можно сказать, что Торобаев, если эта версия верна, обязан Бакиевым не только политической карьерой но и стартом в большом бизнесе… Пайзулла Рахманов после революции 2010 года бежал, скрывался в Казахстане. Был там опознан в Кордайском районе, арестован и выдан Кыргызстану, несмотря на то, что имел на руках новенький белорусский паспорт на другое имя. База в Ивановке продолжает работать, но кому на самом деле принадлежит – бог весть. Формально записана на местную жительницу, но когда приходит время платить, например, земельный налог, из Кордайского района Казахстана приезжает мужчина с доверенностью и платит. А территория там большая – можно видеть на фото. Аффилированы ли с Торобаевым и Рахмановым реальные владельцы или нет – судить не беремся… Так вот, возвращаясь к средствам на избирательную кампанию «Онугуу». В 2015 году многие СМИ в Кыргызстане высказывали предположение о том, что к финансированию партии имеет отношение клан Бакиева. Лидер «Онугуу-Прогресс» это яростно опровергал. Как и тот факт, что до выборов ездил в Лондон встречаться с Максимом Бакиевым, сыном свергнутого президента. Причиной поездки было желание, по его словам, поддержать брата, которому делали операцию. К сожалению для «Онугуу», огромные средства, вложенные в создание партийного имиджа, в 2015 году не дали адекватного эффекта – Торобаев явно рассчитывал не на четвертый результат. Сейчас, спустя год, партия Торобаева продемонстрировала готовность вновь выложить значительные средства на выборы – на сей раз местные. 11 декабря в Кыргызстане состоятся выборы в местные кенеши (советы), ключевыми из которых будут выборы в Бишкекский городской Кенеш. Для Бакыта Торобаева это будет серьезный сигнал – есть у него шанс бороться за президентство или нет? Четвертое место и в этот раз будет значить для него провал. Средства в наружную и телевизионную рекламу он продолжает инвестировать. Но в кыргызстанских СМИ уже пишут о том, что его партия для страховки может прибегнуть к масштабной раздаче денег – для подстраховки. Хотя, если так произойдет, она в этом будет не одинока.

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Калый Мукашев
29.08.2017, 11:09
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1. Бабанов –рейдер. История Хона.

2.Контрабандист ГСМ 2011-2012

3. Джейруй иБажаев. Купили за 100 млн, сейчас перепродают китайцам за 300!

4.Перепрофилировал земли детского противотуберкулёзного профилактория в

Чолпон-Ате. Обобрал детей.

5. Прощай,Инструментальщик. Вместо стадиона очередное «околобазарное» с перспективой

аховых пробок на проспекте Мира.

6. Вредныереформы. Отмена техосмотра – не благо, а популизм. Теперь государство не может

контролировать состояние эксплуатируемых авто, что влияет на рост ДТП. Нужно

было создавать реальные комиссии, что не «разводятся», а не убирать поверку

исправности авто. Другие шизо-идеи: ликвидация ГП, планировал перевести на

самофинансирование 61, 70 , 13 школу, что автоматически сделало бы их частными.

Ещё одна дурная идея две палаты парламента с общей численностью 600 человек.

7. Омурбекиз команды Максима. В 2013 ходе заседания фракции "Ата Мекен" бывшие

акционеры коммерческого банка "Кыргызстан" заявили, что в 2008 году

Омурбек Бабанов при содействии Максима Бакиева отобрал банк.

8. Кайсар –всем в КР будут заправлять родственники из Алма-Аты? В 2011-2012, когда Бабанов

был премьером, всей кадровой политикой заправлял казахскоподанный, брат его

жены. 

9.Планировал продать Мегаком в 2012 за копейки. Мало кто помнит, но знающие в

курсе.

10Экономические показатели его работы на посту премьера: Высокий уровень

инфляции, безработицы, низкий ВВП на душу населения.

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Мира Султанова
29.08.2017, 11:33
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Вот что нашла на просторах интернета

Иногда для того, чтобы сделать выводы нужно окинуть взглядом целый ряд событий, которые происходили в течение длительного времени.Для многих непонятно было почему Эдиль Байсалов с таким маниакальным упорством нападал на президента Атамбаева. Чего стоит только его «частное расследование» относительно 37 миллионов долларов, которые Атамбаев заработал от продажи акций предприятия в Турции. Еще более непонятно было на какие средства Байсалов ездил в Турцию, чтобы уже там найти компромат на Атамбаева. Это ведь не дешевое занятие – поехать за границу, жить там, питаться, проводить расследование, передвигаться по стране. Кто помогал Байсалову? Кому вообще это было выгодно?В последние дни все встало на свои места. Эдиль Байсалов действует в интересах Омурбека Бабанова и напрямую получает поддержку от него.Почему мы так решили? Вот факты. 1) Как мы знаем Э.Байсалов позиционирует себя ярым сторонником справедливости, борцом с коррупцией, требующим от чиновников честности и открытости. В этой роли он преуспел. Практически все видные политики были объектом его грозной критики. Исключением является – О.Бабанов. Даже когда Бабанов взял кредит в 17 миллионов долларов из РКФР, что все СМИ признали как явный конфликт интересов и нарушение законов, Байсалов молча сидел как будто воды в рот набрал. Каждый раз когда речь касалась сомнительного поведения Бабанова, Байсалов молчал. Его «обостренное чувство справедливости» словно куда-то улетучивалось. Здесь явно проглядывает симпатии Байсалова в пользу Бабанова, даже несмотря на сомнительную репутацию олигарха.2) В последние дни Байсалов резко поменял тактику и от молчаливой поддержки перешел уже к открытой защите своего покровителя. Бабанов заявив о своем намерении пойти против правительства С.Исакова, потом трусливо ушел от ответственности и не пришел на голосование. Байсалов же не только не стал критиковать Бабанова, но и вовсю стал хвалить его. Видимо в преддверии выборов решил раскрыть карты и еще больше показать свою верность хозяину.3) Теперь основное. Почему Бабанову выгодно было «мочить» Атамбаева, скрывая при этом свое лицо? Бабанов неплохо подготовился к предстоящим выборам. Накопил денег, рассадил где можно своих людей. Всячески подхалимствуя, заручился поддержкой президента А.Атамбаева. Но все таки он чувствует себя не в своей тарелке, понимая что сильный президент может в любой момент остановить его, недопустить к выборам. Тем более, по нашим данным, на Бабанова имеется как минимум два уголовных дела, которым будет дан ход уже в ближайшее время. Для Бабанова выгоден слабый Атамбаев. Президент у которого много проблем, которому не верит народ. Поэтому Бабанов и спонсирует таких людей как Байсалов, которые под видом правозащитников выполняют волю своих хозяев. Байсалову ведь не привыкать. Вчера заокеанские хозяева платили и он работал на них. Сегодня он действует в интересах доморощенного олигарха. Хороший бизнес. Кстати говоря, атака Бабанова на С.Исакова с вбросом компромата по всем фронтам, это тоже косвенная атака на самого президента. Все знают, что С.Исаков креатура Атамбаева и, по сути, его продолжение в политике. Поэтому Бабанов и старался свалить Исакова. Не получилось. А Байсалов, как верный пес, ринулся защищать своего хозяина. Посмотрите, что он пишет в фейсбуке, какие дифирамбы он поет Бабанову. Все сразу станет понятно.Вот так и получается. Думали, гадали, чего это так Байсалов на президента Атамбаева озлобился, а ответ оказался банальным – так выгодно хитрецу Бабанову.

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Данияр Замиров
29.08.2017, 12:12
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конечно должны сложить, как кричать так первые а как принимать закон о привлечении к ответственности за подкуп избирателей, так надо из заседания уходить чтобы кворум не собрался. а это было недавно в декабре 2016 года

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Opra Opra
29.08.2017, 12:15
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Калый Мукашев [url=https://plus.google.com/116652711437681273231][/url]29.08.2017, 11:09Карма:+91. Бабанов –рейдер. История Хона.Вот это я помню, как раз Хон был нашим соседом, воочию помню как пытались отжать его бизнес

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Медет Осмоналиев
29.08.2017, 12:24
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Вполне логично. Жээбеков же ушел в отставку, теперь их очередь.

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