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МИД КР о девушке в Анкаре: С нами связался ее отец

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Гулиза Авазова

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало ситуацию о потерявшей память в Анкаре девушке, которая может быть гражданкой Кыргызстана.

Как сообщили "ВБ" в пресс-службе МИД КР, в настоящее время посольству в столице Турции и Генеральному консульству в Стамбуле поручено уточнить данную информацию. "Как только будет официальная информация, мы вам сообщим", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что с МИД КР связался отец девушки, который сообщил, что его дочь в июне этого года уехала в Турцию на заработки и первые три дня выходила на связь, а потом она прервалась. "Если она действительно окажется его дочерью, то рассматривается ее отправка в Кыргызстан", - добавили в ведомстве.

Напомним, в социальной сети Фейсбук пользователь Акбалык Жумалиева призвала помочь опознать девушку, которая, скорее всего, больна и не смогла назвать свое имя, а также рассказать что-либо о себе. В свою очередь информация о девушке Жумалиевой поступила от коллег из Анкары, которые и связались с ней в надежде найти того, кто сможет опознать кыргызстанку.

URL: http://www.vb.kg/365480
Теги:
МИД, соотечественники, Турция
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