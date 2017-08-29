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В суде по делу Жапарова отказали в видео- и фотосъемке

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Аида Джумашева

Сегодня, 29 августа, в Бишкекском городском суде началось заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Ранее адвокат заявлял отвод всей судебной коллегии. Однако ему отказали в удовлетворении ходатайства. 

Затем Шарабидин Токтосунов заявил ходатайство о проведении фото- и видеосъемки.

"Видеосъемка позволит показать, что процесс открытый и выявить ложь со стороны тех, кто будет давать показания в суде", - заявил адвокат.

Однако председательствующий на процессе судья Жаныл Мамбеталы вновь отказала в удовлетворении ходатайства. Она пояснила, что журналисты могут вести аудиозапись, присутствовать в зале суда. "Камеры и вспышки будут мешать процессу", - сказала она.

URL: http://www.vb.kg/365482
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Медер Айбекович
29.08.2017, 11:36
Карма: -22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 66
Минусов: 88
Комментариев: 122

Вот как Каптагаев говорил раньше...

Как только стало известно, что одно из принадлежащих Бакиевым зданий он купил за 500 тысяч долларов, как по этому поводу стал кричать: «Это политический заказ за мою открытую позицию связанную с «Кумтором!». Ничего не остается сказать, кроме как: Ну, надо же! Стоит Садыру мырзе соскользнуть с дороги, он, видимо, не откажется обвинять своих противников. То он пожимает плечами: «Я не знал», сидел молча. Напомним, Садыр Жапаров пытался создать коррупционные схемы в судебной системе, а когда это выяснилось, он стал нападать на тогдашнего руководителя администрации президента Эмильбека Каптагаева. Он выступал также со словами, что в скандале с «Мегакомом» виновен Эмильбек Каптагаев. Эмильбек Каптагаев тоже стал ковать железо, пока горячо: «Если кто-то причастен к «Мегакому», то первый – это Садыр Жапаров, просто-таки сцеплен. Во-первых, когда «Мегаком» рейдерским путем отбирали у бывших хозяев Максим Бакиев, Елисеев, Гуревич, то участвовал Жапаров, помогала его родная сестра Р.Жапарова. И сейчас многие депутаты наподобие Жапарова принимают усиленные меры, чтобы вернуть это предприятие таким мошенникам как Машкевич. И скандальное решение Верховного суда от 21 июня было принято под давлением депутатов, они откровенно продали интересы государства. А что сейчас говорит Жапаров? Он говорит: надо оправдать таких мошенников во главе с Максимом, говорит, в их делах нет состава преступления. Я скажу открыто, в этом вопросе Жапаров говорит только как адвокат Бакиевых, к тому же он старается как-нибудь освободить свою сестру от судебной ответственности.». И действительно, создается впечатление, что все действия Жапарова мырзы направлены на возвращение старой власти. Как только «открывается его подол», он тут же перебегает  в атаку, хочет повернуть настрой общественности в другое русло, этот Жапаров, видимо, что-то знает. А возможно, он хочет посредством организации шумихи вокруг золотого месторождения установить хаос, по привычке начать «мародерство», и желает скопить богатства выше головы? К тому же он мастер «бомбить» яйцами. Говорят, автором «яичной операции» на прежних пикетах был этот самый Садыр мырза.

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Руслан Рустамович
29.08.2017, 11:37
Карма: -22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 56
Минусов: 78
Комментариев: 122

- Господин Садыр, вы утверждаете, что представители общественности, собравшиеся у Белого дома с протестом против выбора судей, люди Эмиля Каптагаева. Есть ли этому  доказательства? -  Да, правда,  людей к Белому дому вывел Эмиль Каптагаев. Я отправил около 30 человек наблюдать за происходящим. Они рассказали: «Люди Эмиля Каптагаева раздают деньги стоящим на бирже труда и бусиками привозят их». Там вместе находились депутаты Данияр Тербишилиев и Эркинбек Алымбеков. Они и сами это не отрицают. Я наблюдал из окна, как Данияр Тербишалиев привел 5-6 женщин, охрана  пропустила его, а идущего за ним Равшана Жээнбнкова не пропустила и молча, смотрела, как эти женщины его терзали. Где справедливость? Или Тербишалиев депутат, а Жээнбеков не депутат? Права у них ведь одинаковые.-  Каптагаев сказал, что возбудил дело против вашей сестры, и вы с целью ее освобождения встречались с ним? -  Откуда пошел этот разговор? После тех апрельских событий поступил им приказ сажать подряд с краю. Акматбек Келдибеков тогда каждый день ходил в ГКНБ на допросы. Нас с Камчыбеком Ташиевым хотели допросить, но не нашли зацепок. Наконец, решают: в «Иссык-Куль Инвест банке» работает сестра, будем давить на нее. Так как в этом банке есть счета «Мегакома» и «Альфа Телекома». Банки, вы знаете сами, получают выгоду от покупок-продаж по договору. Сделав это причиной, зацепили на крючок. Сегодня сами страдают от этого, сами не знают, как разрешить все. Я провел самостоятельное расследование вопроса, разговаривал с сотрудниками банка, российскими предпринимателями и обнаружил тайную схему по «Мегакому». Полтора месяца назад пришел с материалами к президенту, попросил позвать Генерального прокурора, судью, Алмаза Атамбаева. Сказал, что не надо ждать выхода закона о национализации, можно передать государству, конфискуя. Можно этим закрыть дефицит госказны в 22 млрд. И оставил ей документы. Через три дня мне звонит Роза Исаковна и говорит: «Бумаги ваши отдала Эмилю Каптагаеву, с ним работайте». Если бы не было такого разговора, я бы и порог Эмиля Каптагаева не переступил. -  Что он сказал потом? -  До Эмиля Каптагаева я встретился с Алмазом Шаршеновичем. Ему тоже рассказал о своем предложении. Ему понравилось то, что я рассказал. Сожалел, что  «только судьи решение переворачивают». После него, часа в 2, пришел в приемную Каптагаева. Только я начал рассказывать о своем предложении президенту и премьеру, как он перебил меня, сказав, что 51% этого рейдерским путем забрал Максим Бакиев. Это же говорит о том, что возвращено прежнему хозяину. На этом наша беседа закончилась, я вернулся к себе. И собрав всех имеющих к этому вопросу судей, сказал: «Президент не против, проводите конфискацию в рамках закона». Но на сегодня Эмиль Каптагаев их запугивает. Он сейчас выступает адвокатом иностранной компании, старается вынести необходимое, выгодное для него, решение. -  Не очень понятно с 51%. Расшифруйте? -  Я вам расскажу о схеме «Мегакома» (БиМоКом), которую сам раскопал. В 2003 году Айдар Акаев открывает фирму «Пенвелл», регистрирует на своего друга Айдара Калиева. Это нынешний «Мегаком». В 2005 году свершилась революция. Несмотря на это, Айдар Акаев руководил «БиМоКомом» до 2006-го года. Встретившись в Москве с Максимом Бакиевым, договорившись с ним, передал ему 49% ему. Максим открывает фирму «Форнтек» на своего друга Алексея Кима (А.Ким немного позже умер в Чопон-Ате). 51% остается у самого Айдара. Когда в 2008 году власть полностью переходит в руки Максима Бакиева, он «кидает» Айдара Акаева, все полностью забирает себе. Эмиль Каптагаев, кстати, забирал. Не прошло и 10 дней, открывает фирму «Алькантра» и регистрирует ее на имя Алексея Елисеева. В этот же год они  создают ЗАО «Эрмен тоо». В 2009 году переименовывает ее в «Альфа-Телеком» и все 100% передает Алексею Елисееву.  В апрельскую революцию государство забирает принадлежащие Максиму 49%. А 51%  Айдара Акаева так и остаются без движения. Эмиль Каптагаев сидит на них. Я настаиваю на передаче их государству. -  Вы обвиняете Эмиля Каптагаева по пансионату «Витязь»? -  Вы знаете, что этот пансионат раньше принадлежал Максиму Бакиеву. Позже он был национализирован. Как руководитель аппарата президента, Эмиль Каптагаев назначает своего близкого родственника Руслана Усенбаева директором, а родного брата Таалая Каптагаева - завхозом пансионата. Они вывезли из коттеджей, принадлежащих Алексею Елисееву, Максиму Бакиеву, Алексею Ширшову все ценное, поменяв на китайский товар. В сезон эти коттеджи сдавались по 850 долларов за сутки, но все эти средства миновали кассу пансионата. -  Все это стало известно общественности после скандала с назначением судей. Бывший  руководитель Совета по выбору судей Замирбек Базарбеков - ваш назначенец? -  Не я назначал Базарбекова. Посмотрите закон. 8 членов Совета рекомендует департамент судей. 8 человек от парламентского большинства, еще 8 от парламентской оппозиции должны быть. «Ата-Журт» рекомендовал только двух. СДПК и «Республика» по три человека, «Ар-намыс» и  «Ата Мекен» выдвинули по четыре. И как я тут назначаю Замирбека Базарбекова? Мне его навязывает экс-депутат Болот Байгожоев. Когда-то давно ранее дважды судимый гражданин корейской национальности в третий раз судился с моим родным братом. Этот кореец был другом Б.Байгожоева. С тех пор мы в недругах. Б.Байгожоев и сам считает врагом своим З.Базарбекова. Когда Б.Байгожоев бегал за депутатством, З.Базарбеков нашел в его действиях нарушение закона и вынес решение в пользу другой стороны. Но в Верховном Суде Б.Байгожоев выигрывает дело. Мстя за это, он действует теперь через Эмиля Каптагаева. -  Извините, а какая связь между Болотом Байгожоевым  и Эмилем Каптагаевым? -  Б.Байгожоев и Эмил Каптагаев - близкие друзья.

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Арсений Максимов
29.08.2017, 12:36
Карма: +59
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 227
Минусов: 168
Комментариев: 404

Каптагаев уже обсуждает стратегию защиты вместе с Жапаровым и его адвокатом. Что деньги с людьми делают...

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