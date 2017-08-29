В суде по делу Жапарова отказали в видео- и фотосъемке

- Господин Садыр, вы утверждаете, что представители общественности, собравшиеся у Белого дома с протестом против выбора судей, люди Эмиля Каптагаева. Есть ли этому доказательства? - Да, правда, людей к Белому дому вывел Эмиль Каптагаев. Я отправил около 30 человек наблюдать за происходящим. Они рассказали: «Люди Эмиля Каптагаева раздают деньги стоящим на бирже труда и бусиками привозят их». Там вместе находились депутаты Данияр Тербишилиев и Эркинбек Алымбеков. Они и сами это не отрицают. Я наблюдал из окна, как Данияр Тербишалиев привел 5-6 женщин, охрана пропустила его, а идущего за ним Равшана Жээнбнкова не пропустила и молча, смотрела, как эти женщины его терзали. Где справедливость? Или Тербишалиев депутат, а Жээнбеков не депутат? Права у них ведь одинаковые.- Каптагаев сказал, что возбудил дело против вашей сестры, и вы с целью ее освобождения встречались с ним? - Откуда пошел этот разговор? После тех апрельских событий поступил им приказ сажать подряд с краю. Акматбек Келдибеков тогда каждый день ходил в ГКНБ на допросы. Нас с Камчыбеком Ташиевым хотели допросить, но не нашли зацепок. Наконец, решают: в «Иссык-Куль Инвест банке» работает сестра, будем давить на нее. Так как в этом банке есть счета «Мегакома» и «Альфа Телекома». Банки, вы знаете сами, получают выгоду от покупок-продаж по договору. Сделав это причиной, зацепили на крючок. Сегодня сами страдают от этого, сами не знают, как разрешить все. Я провел самостоятельное расследование вопроса, разговаривал с сотрудниками банка, российскими предпринимателями и обнаружил тайную схему по «Мегакому». Полтора месяца назад пришел с материалами к президенту, попросил позвать Генерального прокурора, судью, Алмаза Атамбаева. Сказал, что не надо ждать выхода закона о национализации, можно передать государству, конфискуя. Можно этим закрыть дефицит госказны в 22 млрд. И оставил ей документы. Через три дня мне звонит Роза Исаковна и говорит: «Бумаги ваши отдала Эмилю Каптагаеву, с ним работайте». Если бы не было такого разговора, я бы и порог Эмиля Каптагаева не переступил. - Что он сказал потом? - До Эмиля Каптагаева я встретился с Алмазом Шаршеновичем. Ему тоже рассказал о своем предложении. Ему понравилось то, что я рассказал. Сожалел, что «только судьи решение переворачивают». После него, часа в 2, пришел в приемную Каптагаева. Только я начал рассказывать о своем предложении президенту и премьеру, как он перебил меня, сказав, что 51% этого рейдерским путем забрал Максим Бакиев. Это же говорит о том, что возвращено прежнему хозяину. На этом наша беседа закончилась, я вернулся к себе. И собрав всех имеющих к этому вопросу судей, сказал: «Президент не против, проводите конфискацию в рамках закона». Но на сегодня Эмиль Каптагаев их запугивает. Он сейчас выступает адвокатом иностранной компании, старается вынести необходимое, выгодное для него, решение. - Не очень понятно с 51%. Расшифруйте? - Я вам расскажу о схеме «Мегакома» (БиМоКом), которую сам раскопал. В 2003 году Айдар Акаев открывает фирму «Пенвелл», регистрирует на своего друга Айдара Калиева. Это нынешний «Мегаком». В 2005 году свершилась революция. Несмотря на это, Айдар Акаев руководил «БиМоКомом» до 2006-го года. Встретившись в Москве с Максимом Бакиевым, договорившись с ним, передал ему 49% ему. Максим открывает фирму «Форнтек» на своего друга Алексея Кима (А.Ким немного позже умер в Чопон-Ате). 51% остается у самого Айдара. Когда в 2008 году власть полностью переходит в руки Максима Бакиева, он «кидает» Айдара Акаева, все полностью забирает себе. Эмиль Каптагаев, кстати, забирал. Не прошло и 10 дней, открывает фирму «Алькантра» и регистрирует ее на имя Алексея Елисеева. В этот же год они создают ЗАО «Эрмен тоо». В 2009 году переименовывает ее в «Альфа-Телеком» и все 100% передает Алексею Елисееву. В апрельскую революцию государство забирает принадлежащие Максиму 49%. А 51% Айдара Акаева так и остаются без движения. Эмиль Каптагаев сидит на них. Я настаиваю на передаче их государству. - Вы обвиняете Эмиля Каптагаева по пансионату «Витязь»? - Вы знаете, что этот пансионат раньше принадлежал Максиму Бакиеву. Позже он был национализирован. Как руководитель аппарата президента, Эмиль Каптагаев назначает своего близкого родственника Руслана Усенбаева директором, а родного брата Таалая Каптагаева - завхозом пансионата. Они вывезли из коттеджей, принадлежащих Алексею Елисееву, Максиму Бакиеву, Алексею Ширшову все ценное, поменяв на китайский товар. В сезон эти коттеджи сдавались по 850 долларов за сутки, но все эти средства миновали кассу пансионата. - Все это стало известно общественности после скандала с назначением судей. Бывший руководитель Совета по выбору судей Замирбек Базарбеков - ваш назначенец? - Не я назначал Базарбекова. Посмотрите закон. 8 членов Совета рекомендует департамент судей. 8 человек от парламентского большинства, еще 8 от парламентской оппозиции должны быть. «Ата-Журт» рекомендовал только двух. СДПК и «Республика» по три человека, «Ар-намыс» и «Ата Мекен» выдвинули по четыре. И как я тут назначаю Замирбека Базарбекова? Мне его навязывает экс-депутат Болот Байгожоев. Когда-то давно ранее дважды судимый гражданин корейской национальности в третий раз судился с моим родным братом. Этот кореец был другом Б.Байгожоева. С тех пор мы в недругах. Б.Байгожоев и сам считает врагом своим З.Базарбекова. Когда Б.Байгожоев бегал за депутатством, З.Базарбеков нашел в его действиях нарушение закона и вынес решение в пользу другой стороны. Но в Верховном Суде Б.Байгожоев выигрывает дело. Мстя за это, он действует теперь через Эмиля Каптагаева. - Извините, а какая связь между Болотом Байгожоевым и Эмилем Каптагаевым? - Б.Байгожоев и Эмил Каптагаев - близкие друзья.