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КР и РУз продолжат переговоры по оставшимся участкам государственных границ

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Айдана Абдуваитова

Переговоры по оставшимся участкам узбекско-кыргызской госгораницы продолжатся. Об этом сегодня, 29 августа, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов.

Он напомнил, что в 2001 году Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали договор о точке стыка границ в районе Ташкентской, Таласской и Таразской областей. По итогам заседания межправкомиссии 16 августа текущего года готовится промежуточный договор об узбекско-кыргызской госгранице на 1170,53 км.

"По оставшимся участкам будут продолжены переговоры. Убеждены, что после заверешения всех процедур делимитации наших границ сторонами будет определена точная протяженность линии узбекско-кыргызской госграницы", -сказал посол.

Сейчас четыре области Узбекистана (Ташкентская, Андижанская, Наманганская и Ферганская) и Кыргызстана (Талаская, Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская) имеют статус приграничных районов.

URL: http://www.vb.kg/365485
Теги:
граница, Узбекистан
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