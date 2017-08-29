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ЦИК: В президенты баллотировались пять человек с уголовной ответственностью

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Айдана Абдуваитова

Пятерым кандидатам в президенты отказано в регистрации в связи с уголовной ответственностью. Об этом сегодня, 29 августа, на брифинге заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, из подавших заявление 59 кандидатов на сегодняшний день в регистрации отказано 26 претендентам. Причины разные – несоответствие возрастному цензу, неоткрытие избирательного фонда, непредоставление пакета документов и другое. Девять человек сами отозвали свои заявления о выдвижении. Все они в основном являются самовыдвиженцами.

Шайлдабекова отметила, что пятерым кандидатам ЦИК отказала в регистрации в связи с тем, что они привлекались или привлекаются к уголовной ответственности.

Регистрация кандидатов завершится 10 сентября. Президентские выборы назначены на 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/365500
Теги:
выборы, президент, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (78 материалов)
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Комментарии
Медер Айбекович
29.08.2017, 14:54
Карма: -22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 66
Минусов: 88
Комментариев: 122

ЦИКу надо срочно ужесточать требования к кандидатам. Все у них гуманно и слишком мягко. 

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Руслан Рустамович
29.08.2017, 14:58
Карма: -22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 56
Минусов: 78
Комментариев: 122

Бардак, почему это цик не реагирует? Надо наладить работу, так не пойдет! Вы кому позволяете идти на выборы.

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Сергей Тихомиров
29.08.2017, 15:25
Карма: +44
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Плюсов: 248
Минусов: 204
Комментариев: 441

А почему Текебаев не в их числе?

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