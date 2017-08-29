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Интеллигенты. Лучшие люди страны

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Кирилл Степанюк

Ближе к президентским выборам начали выползать политики и разного рода деятели бакиевской и даже акаевской эпох. Их, как старые брошенные вещи, достали из кладовки, отряхнули от пыли, немного почистили и решили использовать в ближайшие полтора месяца. И вот что печально: как только главное политическое мероприятие года завершится, все бывшие министры, депутаты и прочие будут моментально забыты. Их, как в известной песне, "...снимут с нитки длинной, и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках".

Недавно о поддержке кандидата в президенты Темира Сариева заявила группа, назвавшаяся Объединением интеллигенции Кыргызстана, второе название - "Сотня интеллигентов". Список, конечно, внушительный, есть в нем и достойные люди. Только вот то, как нелепо все это преподнесено публике, оставило полное впечатление срежиссированного спектакля. На арене появились не все, пиарить претендента на пост главы государства на пресс-конференцию вышли только те, кого можно отнести к интеллигенции с большой натяжкой.

В качестве аксакала на этом мероприятии выступил экс-премьер-министр акаевского периода Турсунбек Чынгышев. "Мы решили образовать общественный комитет в поддержку одного из кандидатов. Он прошел огромную школу в политике. Был активным борцом против коррумпированной системы прежних президентов", - золотые слова бывшего главы правительства Кыргызстана. Кстати, ему же приписывают крылатую фразу, дошедшую до наших дней из 90-х и до сих пор не потерявшую своей актуальности: "Не воруют в Кыргызстане только дураки и лентяи". Уже никто и не помнит, в каком контексте высказывался Чынгышев, но авторские права на двоякое мудреное изречение никто не оспаривает.

К слову, Чынгышев был первой политической жертвой "Кумтора". Его отправили в отставку с должности премьера. Он был тем, чьими руками крупнейшее золотое месторождение Кыргызстана было передано в концессию канадской компании "Камеко". То есть нужно сразу понимать, что группа поддержки у Сариева подбирается "солидная", под стать самому кандидату.

Другой ярой сторонницей Темира Сариева стала бывший министр образования и экс-ректор нескольких вузов Ишенгуль Болджурова. И, может быть, в ее карьере не было ничего экстраординарного, в том числе и громких коррупционных скандалов, но на различных должностях она подолгу не задерживалась. Болджурова была министром в то время, когда вся система образования трещала по швам, в вузах начало процветать взяточничество, а родителей школьников обложили поборами на ремонт, учебники и прочее. А может, это случайное совпадение?

Еще одним ярким представителем интеллигенции выставляет себя Шамиль Атаханов, экс-вице-премьер, бывший глава ГКНБ и МВД Кыргызстана. Подолгу на высоких должностях он не задерживался и уходил, как правило, с большими скандалами. С чиновником, последним местом работы которого является пост вице-премьера по обороне и безопасности, случалось всякое. Его обвиняли в незаконной приватизации объектов, но самым скандальным эпизодом в его недолгой политической карьере было дело, связанное с освобождением криминального авторитета Азиза Батукаева.

Для расследования этого инцидента весной 2013 года была создана депутатская комиссия, которая вскрыла факты, под давлением которых Атаханов был вынужден на время расследования сложить с себя полномочия вице-премьера. Тогда еще депутат от партии "Ата Мекен" Жоомарт Сапарбаев заявлял, что самолет, на котором вор в законе улетел в Грозный, обслуживала компания, принадлежащая сыну Атаханова, Данияру.

Еще один член интеллектуальной сотни - доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов. Человек, который стал из себя что-то представлять при бакиевском правлении. К слову, произошло это благодаря его ныне покойному другу Медету Садыркулову. Сначала Курманов удостоился депутатства, а потом и вовсе стал спикером парламента.

Однако когда Садыркулова убили по приказу Бакиевых, интеллигент Курманов, да и все остальные из заявленной сотни от греха подальше промолчали. Кроме того, Курманов быстро забыл, кто поспособствовал его карьерному росту. Ведь Садыркулов был уже мертв, а теперешний интеллигент был безмерно благодарен Бакиевым. Данный эпизод из жизни доктора исторических наук заставляет сделать только один вывод - возможно, он и интеллигент, но очень непорядочный. Тогда с какой стати электорат должен прислушиваться к его призывам голосовать за Сариева?

Впрочем, такие же интеллектуалы развалили Советский Союз, видимо, от большого ума. Вот только что делать с руинами, на которых оказались все бывшие республики, не додумались. Во избежание повторных ошибок будет лучше, если интеллектуальная сотня на период президентской гонки покурит в стороне. А вообще, скромнее надо быть, граждане. Самоназначать себя лучшими людьми страны, по крайней мере, некорректно. Не значит ли это, что все остальные граждане КР быдло и отморозки? А ведь мы можем и обидеться.

Страна шагнула вперед, сформировав новое правительство из молодых управленцев. Но это, видимо, не по вкусу представителям старой политэлиты. Очевидно, что неудачники предстоящих президентских выборов уже вряд ли останутся в большой политике и не смогут претендовать на серьезные должности. Неизбежно приближающийся конец карьеры, видимо, и подталкивает к дешевым трюкам.

URL: http://www.vb.kg/365504
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Темир Сариев
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Комментарии
Дениза Токоева
29.08.2017, 16:33
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Турсунбек Чынгышев-На годовом собрании ОАО «Электростанции» был рассмотрен вопрос о работе комиссии по выявлению назеконно, коррупционным путем, присвоенных денег в сумме свыше 2 млрд.сомов. Председатель правления госпожа Сагынбубу Увайдаева успела уволить двух членов вышеназванной комиссии и назначить двух новых членов. Акционеры в своем выступлении высказались, что 25% от этой суммы должны выплачиваться как дивиденды. Но не тут то было, акционеров заткнули, сославшись на то, что этими деньгами будут перекрывать долги тех времен. Самое интересное и обидное то, что старый работник этой системы, аксакал Жамалбек Тулебердиев был свидетелем этого шума от начала до конца, и не вымолвил ни слова. Оказалось, что председатель Совета директоров Карыпбек Асанов сильно пригрозил: «Если хоть слово скажете про коррупционную схему, то о зарплате, которую получаете, как член Совета директоров можете забыть».Стало известно, что такая коррупционная схема есть и  в АО «Кыргызские национальные электросети». В этом обществе тоже были выявлены прибыль свыше 400 миллионов сомов и их тоже израсходуют на покрытие долгов. Как может срубить сук, где он крепко сидит один из членов Совета директоров Турсунбек Чынгышев - автор легендарного выражения «Взяток не берут только дураки и ленивые»?

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Касым Молдобаев
29.08.2017, 16:41
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Комментариев: 465


На арене появились не все, пиарить претендента на пост главы государства на пресс-конференцию вышли только те, кого можно отнести к интеллигенции с большой натяжкой.

Большой вопрос, знали ли вообще остальные, что их внесли в этот список.

+1
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Жалоба модератору
Банин Александр
29.08.2017, 17:10
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Минусов: 133
Комментариев: 133

Касым Молдобаев


На арене появились не все, пиарить претендента на пост главы государства на пресс-конференцию вышли только те, кого можно отнести к интеллигенции с большой натяжкой.

Большой вопрос, знали ли вообще остальные, что их внесли в этот список.

Откуда им знать, если они не знали, что якобы они знают, но на деле то они не знали. Спасибо надо сказать Сариеву и Ибраимовой.

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