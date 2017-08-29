Гульнура Торалиева возглавила пресс-службу правительства

Гульнура Торалиева возглавила отдел информационного обеспечения аппарата правительства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Распоряжение о назначении Торалиевой сегодня, 29 августа, подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Ранее Торалиева уже руководила пресс-службой при премьер-министре Джоомарте Оторбаеве и покинула должность после его отставки.

Гульнура Торалиева имеет докторскую степень по журналистике от Академии наук Российской Федерации и степень магистра в области научной журналистики от City University (Лондон, Великобритания).

Ранее она работала директором программ Института общественной политики, была ответственна за подготовку и выполнение всех проектов института, посвященных управлению, законности, защите прав человека и медиа. Позже возглавляла факультет журналистики и массовых коммуникаций АУЦА, также работала советником по стратегическим коммуникациям USAID (программа местного развития).