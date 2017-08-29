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Атамбаев намекнул Миллеру построить пансионат на Иссык-Куле

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Родион Решетов

Сегодня, 29 августа, во время закладки капсулы в фундамент строящейся в Бишкеке школы глава государства Алмазбек Атамбаев намекнул председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру о том, чтобы российская компания выделила средства на строительство не только школ, но и хотя бы одного пансионата на берегу озера Иссык-Куль.

Как сказал Атамбаев, этот проект не будет убыточным и в короткие сроки себя окупит. После чего президент еще раз поблагодарил российскую компанию за ее вклад в развитие Кыргызстана.

"Вам бы еще неплохо было бы построить на Иссык-Куле пансионат. Поверьте, он будет приносить прибыль. И мы с вами будем туда приезжать лечиться от всяких головных болей", - сказал глава государства.

URL: http://www.vb.kg/365521
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Касым Молдобаев
29.08.2017, 18:19
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Минусов: 79
Комментариев: 469

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Чолпон Шакирова
29.08.2017, 18:27
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Комментариев: 146

Реально! Газпрому надо строить пансионат у нас! А не стадион за чертову тучу миллиардов рублей. 

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Нурлан Баймуратов
29.08.2017, 18:29
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Комментариев: 3

Пансионаты тоже конечно нужны, но пускай строят по больше спортивных обьектов как в Чропон ате! Это классно. А вообще спасибо Газпрому за развитие спортивной инфраструктуры и  газофикацию страны. 

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Нурлан Баймуратов
29.08.2017, 18:29
Карма: +3
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 3

Пансионаты тоже конечно нужны, но пускай строят по больше спортивных обьектов как в Чропон ате! Это классно. А вообще спасибо Газпрому за развитие спортивной инфраструктуры и  газофикацию страны. 

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Банин Александр
29.08.2017, 18:33
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Комментариев: 135

Нурлан Баймуратов

Пансионаты тоже конечно нужны, но пускай строят по больше спортивных обьектов как в Чропон ате! Это классно. А вообще спасибо Газпрому за развитие спортивной инфраструктуры и  газофикацию страны. 

Сотрудничество выгодно нам и газпрому. Стройте больше и много. Нам нужны школы, универы, пансионаты, спортарены.

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Kanat Kanatov
29.08.2017, 18:37
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Комментариев: 7

Нурлан Баймуратов

Пансионаты тоже конечно нужны, но пускай строят по больше спортивных обьектов как в Чропон ате! Это классно. А вообще спасибо Газпрому за развитие спортивной инфраструктуры и  газофикацию страны. 

Если это будет пансионат для врачей, я согласен.  Нам не хватает современных здравниц для тех, кто нас учит, лечит 365 дней в году

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Kanat Kanatov
29.08.2017, 18:38
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Нашим бизнесменам нужно брать пример с Газпрома и его социальной ответственности. Мало кто из отечественных миллионеров, крупных бизнесменов вложил в строительство школы, больницы, детского сада.

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Kanat Kanatov
29.08.2017, 18:40
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Касым Молдобаев

Школы - это, конечно, хорошо, но инфраструктурные объекты, которые будут окупаться, полезнее.

Атамбаев имел в виду не эта, не пансионаты вместо школ, а пансионаты и школы.

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