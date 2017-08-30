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Совбез ООН назвал угрозой всему миру последний запуск КНДР

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Последние ракетные испытания Северной Кореи являются угрозой не только региону, но и всем странам-членам ООН. Такое заявление принял в среду по итогам закрытых консультаций Совет безопасности ООН, передает РБК. Копию заявления опубликовала в своем Twitter шведская дипмиссия в международной организации.

"Совет Безопасности резко осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", - говорится в заявлении.

[html]<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/UNSC?src=hash">#UNSC</a> issues strong statement in response to <a href="https://twitter.com/hashtag/DPRK?src=hash">#DPRK</a> missile launch over Japan. Security Council stands united. <a href="https://t.co/6B6DYwkOyA">pic.twitter.com/6B6DYwkOyA</a></p>&mdash; SwedenUN

URL: http://www.vb.kg/365537
Теги:
ООН, Северная Корея
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