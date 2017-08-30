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Акция в магазинах O!Store. Купи новый смартфон Huawei и получи бонус

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Мобильный оператор О! и компания Huawei продолжают радовать своих клиентов новыми бонусами. Специально ко Дню независимости Кыргызстана с 30 августа стартует новая акция.

Купите любой 4G-смартфон Huawei Y серии 2017 года в любом магазине O!Store и получите в подарок до 600 сомов на свой мобильный счёт. Полученные бонусы можно потратить на мобильную связь или скоростной 4G интернет в сети О!.

Модель смартфонаСтоимостьПодарок
Huawei Y3 6 990 с.200 сомов БОНУС
Huawei Y5 8 990 с.400 сомов БОНУС
Huawei Y7 12 990 с.600 сомов БОНУС

Обновлённая линейка 4G-смартфонов Huawei линейки Y 2017 года стала ещё быстрее. Эти телефоны работают дольше в активном режиме за счёт улучшения работы операционной системы и увеличения объёма батареи. Сегодня эти смартфоны считаются одними из лучших по соотношению имеющихся технических параметров и своей стоимости. Мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, имеют официальную гарантию 1 год. Подробные характеристики этих устройств доступны на сайте shop.o.kg, там же вы найдёте содержательные видеообзоры. Окончательно определиться с выбором своего смартфона вы сможете, посетив любой из магазинов O!Store по всей стране. Придя туда, обязательно протестируйте телефон перед покупкой, проверьте возможности камеры и то, насколько удобно держать его в руке. Опытные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы.

Заказать понравившийся смартфон можно также прямо из дома в shop.o.kg. Так вы гарантированно сэкономите свое время и деньги!

Подробнее об акции, а также адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.

О!Store - твоя счастливая покупка!

URL: http://www.vb.kg/365551
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#O!
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