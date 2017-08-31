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КР выдвинула инициативу развития Единой торговой площадки для стран ЕАЭС

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ВБ

В Астане 24-26 августа прошёл ежегодный международный выставочный форум "Евразийская неделя", организованный правительствами стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией, в котором приняли участие представители органов государственной власти, деловых кругов и бизнес-сообщества из 49 стран.

Также в рамках форума состоялся круглый стол на тему "Сотрудничество B2B площадок стран ЕАЭС". Кыргызстан представляли заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Мирлан Омуралиев и руководство трансграничной торговой B2B площадки Qoovee.com.

Президент компании Qoovee Турат Булембаев выдвинул инициативу интеграции онлайн B2B торговых площадок стран ЕАЭС, а также развития единой платформы для совместного продвижения, отчего должны выиграть в конечном итоге экспортеры и производители стран Союза.

В свою очередь Омуралиев предложил оказать господдержку данному альянсу электронных площадок, а также продвигать единую торговую площадку на уровне ЕЭК. Также кыргызская и белорусская стороны сделали акцент на необходимости признания всеми государствами-членами ЕАЭС электронных цифровых подписей союзных стран, а также на потребности сделать ЭТП государственных и коммерческих закупок более открытыми и прозрачными для равного доступа компаний из государств-членов союза.

Инициатива об интеграции действующих B2B торговых площадок и развитии единой платформы была поддержана участниками круглого стола и будет официально передана на обсуждение в Евразийскую экономическую комиссию для создания благоприятных условий развития подобного альянса в странах ЕАЭС.

Справка: "Евразийская неделя" – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива создания "Евразийской недели" утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в мае 2015 года.

Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой для развития B2B-контактов, обсуждения инструментов и условий, созданных в ЕАЭС для развития бизнеса, а также совместной работы над стратегией экономического развития ЕАЭС в условиях глобальных вызовов.

URL: http://www.vb.kg/365559
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
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Комментарии
Банин Александр
31.08.2017, 11:27
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Ну так правильно! Если это СОЮЗ, то и должны мы работать на одном пространстве и грубо говоря не крысятничать на стороне! Сильная экономика будет в союзе, если только работать сообща!!!

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