В Нагасаки скончался последний пострадавший при бомбардировке

Последний участник движения "хибакуся" (пострадавших жителей Хиросимы и Нагасаки) скончался в Японии в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок "Нихон Хиданке".

Сумитэру Танигути был одним из самых известных пострадавших при американской бомбардировке Нагасаки 9 августа 1945 года. Тогда он, будучи еще мальчиком, получил ожоги всего тела, а кожа на спине была полностью выжжена. Его фотография под названием "Красная спина" вызвала огромный резонанс во всем мире.

В момент взрыва Танигути развозил почту на велосипеде и был примерно в двух километрах от эпицентра.

"Земля под ногами тряслась, как будто произошло сильное землетрясение. После того как я пришел в себя, я посмотрел на свои руки - с них в буквальном смысле свисала кожа. Однако в тот момент я даже не чувствовал боли", - рассказал он сам в 2015 году.

Его ожоги и ранения были так сильны, что сесть он смог только спустя два года, а выписан из больницы только в 1949 году. Свою жизнь он посвятил общественной деятельности и борьбе за отказ от ядерного оружия.