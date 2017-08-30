Погода
$ 68.75 - 68.95
€ 81.90 - 4.47

Пауэрлифтинг: Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира

134  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанец Акжол Алымбек уулу завоевал серебро чемпионата мира по пауэрлифтингу по версии IPF среди юниоров. Чемпионат прошел 28 августа в г. Орландо (США).

Как сообщает президент Федерации пауэрлифтинга по версии IPF Бакыт Керимбеков, Акжол Алымбек уулу из города Баткен состязался с участниками в весовой категории до 59 кг и в сумме показал результат 680 кг. Отметим, пауэрлифтинг включает в себя три упражнения со штангой: приседание, жим лежа и становая тяга.

Кроме серебра, Акжол завоевал три малые серебряные медали в трех вышеперечисленных упражнениях по отдельности.

"Основная борьба развернулась между Лин И-Чуном из Тайбэя и Акжолом. Лин И-Чун был легче Акжола, и по жребию кыргызстанец выступал первым. В приседании соперник заказывал тот же вес, что и Акжол, оба они выполнили три подхода безупречно. После приседания Акжол был вторым", - отметил он.

После второго упражнения, в жиме лежа, Алымбек уулу уступал своему сопернику в сумме двух упражнений на 10 кг. В заключительном упражнении снова оказался сильнее представитель Тайбэя, который покорил штангу весом 263 кг, тем самым он также установил мировой рекорд. В свою очередь кыргызстанец в заключительной попытке заказал 273,5 кг, но не смог одолеть его.

Таким образом, Лин И-Чун стал чемпионом мира, Акжол Алымбек уулу - второй, а бронзу завоевал Сатаке Юсуке из Японии.

URL: http://www.vb.kg/365564
Теги:
пауэрлифтинг, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  