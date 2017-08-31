Срок уплаты налогов на транспорт, жилые дома и землю истекает 4 сентября

В связи с тем, что на 1 сентября текущего года выпадает праздничный день, а на 2 сентября – выходной, сроки приема налогов на транспорт, жилые дома и землю истекают 4 сентября включительно. Об этом сообщили в ГНС.

Поэтому граждане, еще не успевшие уплатить налог на транспортное средство, жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки), смогут это сделать в оставшиеся дни, в том числе 4 сентября. Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

Напоминаем, что за несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.