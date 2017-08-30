Сократ снова стал жертвой псевдоинтеллектуальной элиты Кыргызстана

Самое странное в нынешней ситуации – это то, что те, кто своим действием или бездействием потворствовал становлению антинародных режимов, вдруг стали яростными защитниками демократии. Остается только гадать, что движет такими людьми – позднее раскаяние или же просто обида и горечь оттого, что их вытолкали из центров принятия решений. А может, месть? Или все в одном флаконе.

В причитаниях о конце демократии, о потере статуса островка демократии этих людей сошлось все – попытка самооправдания за малодушие или соучастие в делах свергнутых режимов, иллюзии, связанные с возможностью снова вознестись на политический олимп и месть ныне находящимся во власти. Этим людям, таким как экс–спикер парламента Медеткан Шеримкулов, торага бакиевского парламента Зайнидин Курманов и другие, кажется несправедливым, что их не допустили во власть.

Но если ты молча и равнодушно или же исходя из своих корыстных интересов поддерживал антинародный режим, ты будешь вызывать подозрение. Тем более что эти люди имели реальный шанс, находясь на высоких постах, обратиться к народу и осудить режим, будь то Акаева или Бакиева. Но этого не произошло.

Сократ выпил яд, по свидетельству современников, и он сделал это сознательно, чтобы не отрекаться от своих мыслей, чтобы смертью доказать единство своей жизни и мышления. И это был великий подвиг мыслителя, жившего как мыслил, преданного Истине. И не толпа и вожди, как пишет Курманов, были виновниками смерти Сократа, а так называемая интеллектуальная элита тех времен. И если есть какие–то возражения, то господину Курманову необходимо обратиться к Платону или Ксенофонту – к великим философам Древней Греции.

Курманов пишет, что были оттеснены и затравлены интеллектуалы, поэтому пала Древняя Греция. Увы, все происходило иначе.

Так называемая интеллектуальная элита, которая больше старалась умничать, а не мыслить напряженно, красоваться и позировать перед публикой, начала продвигать свои интересы и потакать тиранам, олигархам. И когда не осталось места реальному напряженному мышлению, начались беды Афин и других городов–полисов Древней Греции. Курманову, наверное, легче все представить вульгарно, пошло и утрированно, так как если ему придется рассказывать о истинных причинах падения Древней Греции, то он сам себе и вынесет вердикт истории.

Человеку, который после трагической гибели своего друга Медета Садыркулова не просто молча, но и активно помогал усилению бакиевского режима, тяжело признаться, что древние греки пострадали из-за таких, как он. А ведь был шанс у экс–спикера акжоловского парламента, условно говоря, выпить яд, как Сократ, и продемонстрировать верность своим постоянно изливаемым в интервью мыслям о демократии и свободе. Но этого не произошло, потому что не могло. Курманов не Сократ, даже близко не подходит, и прикрываться именем великого философа должно быть стыдно. Но о чем мы говорим, стыд и совесть – это слишком абстрактные понятия для приспособленцев.

Им легче критиковать и кричать о гонениях в отношении их и отдельных СМИ, с которыми судятся некоторые чиновники за свои честь и достоинство. И они просто не хотят замечать, что в отличие от прежних режимов, когда разборки со СМИ происходили вне правового поля, нынешняя ситуация отличается разительно. Ныне власть и СМИ ведут свои тяжбы в судах, когда обе стороны имеют возможность апеллировать как к суду, так и общественности, вынося все на публичное и информационное пространство. И все проходит в рамках закона, одна сторона защищает свою репутацию, считая, что СМИ задели их честь и достоинство, а медиа пытаются опровергнуть претензии. Такое повсеместно происходит в цивилизованном мире.

Но вышеуказанные люди просто пытаются использовать данную ситуацию в личных целях, чтобы как-то отыграться за свою злую судьбу, которая сложилась только из-за того, что Сократ был не образцом поведения мыслящего человека, а просто муляжом, чтобы как-то придать авторитетность пустым словам.