Чтобы ограбить дом преступник нанес женщине 8 ножевых ранений

В ночь на 24 августа текущего года в г. Сулукту Баткенской области было совершено преступление - разбой с проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Примерно в 01:30 в дом местной жительницы проник неизвестный мужчина с целью ограбления. Проснувшись от шума, 56-летняя хозяйка жилища заметила перед собой незнакомца в маске и попыталась оказать сопротивление. Злоумышленник сначала ударил ее электрошокером. При попытке сорвать маску грабитель нанес ей 8 ножевых ранений по разным частям тела. После этого завладев со стола денежными средствами в сумме примерно 18000 сомов, скрылся. При этом, уходя, он пригрозил расправой в случае обращения в милицию.

Прибывшие по вызову сотрудники милиции осмотрели место происшествия. По полученным данным грабитель проник в дом через окно. В ту ночь женщина находилась в доме одна. По факту совершенного преступления следственным отделом ОВД г.Сулукту возбуждено уголовное дело по ст.168 (Разбой) УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Потерпевшая обратилась в больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники ГОВД установили подозреваемого. 28 августа сотрудники милиции задержали жителя города Сулукту гр.Т.А., 1999 года рождения, причастного к разбойному нападению. При обыске в доме у подозреваемого лица обнаружены маска и другие предметы.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится дальнейшее расследование.