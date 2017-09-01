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Более 60 тысяч американцев попросили признать Джорджа Сороса террористом

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Более 63 тысяч человек подписались под просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом. Текст соответствующей петиции размещен на сайте Белого дома.

Авторы предложения утверждают, что Сорос умышленно постоянно пытался дестабилизировать ситуацию, настраивая граждан против властей. По их словам, миллиардер создал и профинансировал десятки (и, вероятно, сотни) отдельных организаций, единственная цель которых - способствовать краху конституционного правительства.

Подписанты также обвиняют Сороса в развитии нездорового и необоснованного влияния на Демократическую партию и большую часть федерального правительства США.

"Федеральное правительство США и Министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами. Его личное имущество и активы должны быть конфискованы", - требуют авторы петиции. Для ее рассмотрения Белым домом необходимо набрать 100 тысяч подписей до 19 сентября 2017 года.

20 января Сорос заявил, что политика Трампа потерпит неудачу, а сам он обладает диктаторскими замашками. В ходе президентской кампании прошлого года Сорос поддерживал соперницу Трампа - кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и пожертвовал на нужды ее избирательного штаба около 25 миллионов долларов.

Джордж Сорос разбогател в 1970-е годы, когда совместно с Джимом Роджерсом основал фонд Quantum, который за 10 лет принес прибыль в 4200 процентов, притом что американский индекс S&P вырос только на 47 процентов.

URL: http://www.vb.kg/365655
Теги:
Сорос-Кыргызстан, США
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Комментарии
Чолпон Шакирова
01.09.2017, 15:43
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 101
Минусов: 108
Комментариев: 154

Сорос это современное зло... И с ним надо бороться...

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