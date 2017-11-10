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Золото из КР забраковали в РК. Пресечена торговля некачественным металлом

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Алексей Тимаев

В Южно-Казахстанской области пресекли торговлю некачественными ювелирными изделиями из Кыргызстана, сообщает информагентство Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и развития РК.

Как сообщается, 8 ноября в Шымкенте по материалам службы экономических расследований в отношении реализаторов кыргызских ювелирных изделий возбуждено административное производство по факту реализации ювелирных изделий, не прошедших процедуры апробирования и клеймения. По итогам расследования наложены штрафы на общую сумму свыше 500 тысяч тенге (около 100 тысяч сомов).

Напомним, что в феврале 2016 года вступил в силу закон Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". С этого момента Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК на постоянной основе проводил разъяснения во всех регионах республики предпринимателям-ювелирам о требованиях данного Закона и о последствиях в случае его нарушения.

Документ регламентирует отношения в сфере операций с драгоценными камнями, ювелирными и другими изделиями из драгоценных камней и драгоценных металлов. Вместе с тем ранее сообщалось, что с июля 2016 года на территории Казахстана не допускается реализация драгоценных металлов и драгоценных камней без: оттиска именника, наносимого изготовителем изделия; единого пробирного клейма РК с изображением символа "Головы барса", международной аббревиатуры Казахстан KZ и с кодами уполномоченных организаций; экспертного заключения, выданного уполномоченной организацией (юридическое лицо, аккредитованное на проведение экспертизы драгоценных металлов и камней); акта государственного контроля, выдаваемого уполномоченным органом при ввозе (вывозе) на (с) территорию (-и) РК из стран, не входящих в ЕАЭС драгоценных металлов и камней, до совершения таможенных операций (таможенное декларирование и таможенная очистка). Кроме того, при использовании в качестве вставок в ювелирные и другие изделия материалов искусственного происхождения на ярлыках указывается информация, что данный камень не является драгоценным.

URL: http://www.vb.kg/368623
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