Дефицит топлива или лихорадка цен? Эксперты: Вакцинация не потребуется

Запаса горюче-смазочных материалов в Кыргызстане осталось на две недели, сообщил сегодня в парламенте депутат Исхак Пирматов. По его словам, с 12 октября ни один вагон с топливом не может въехать или выехать из Кыргызстана.

Экономист Жумакадыр Акенеев считает, что подобные заявления требуют тщательной проверки официальными органами. Ажиотаж вокруг ГСМ – искусственный, и может привести к росту цен на топливо.

"Необходимо перепроверить сказанное депутатом через Антимонопольный комитет, Министерство экономики. Сейчас через границу стали пропускать грузовые машины, а что касается железной дороги, то она никогда не перекрывалась и никто не имеет права этого сделать. Сто процентов от поставляемого ГСМ мы получаем из РФ. Ни один вагон никто не может остановить. Поэтому я считаю, что заявление Пирматова необходимо перепроверить. К тому же он из фракции "Республика - Ата-Журт" и мог специально это сказать, чтобы создать ажиотаж. У него есть свои заправки ("Кыргыз-Мунай"), своя контора нефтетрейдерская. Возможно, выступление направлено на то, чтобы как-то получить в результате прибыль", - считает Акенеев.

Согласно законодательству, в республике всегда должен иметься месячный стратегический запас топлива на всех нефтехранилищах.

Экономист также допускает, что напряженная ситуация с топливом может возникнуть в республике из-за недавнего перекрытия границы и, как следствие, контрабандных поставок топлива.

"С Казахстана к нам поступал большой объем топлива контрабандным путем. Как это произошло: Казахстан так и не отменил запреты на экспорт ГСМ в Кыргызстан, а наши нефтетрейдеры не смогли на официальном уровне заключить договоры с химическими заводами, поэтому стали переправлять топливо контрабандой. А это поступление большого объема ГСМ в нашу республику – 4-5 тысяч тонн в месяц. Этот поток, скорее всего, иссяк после закрытия границы 10 октября. На то, чтобы нашим нефтетрейдерам заключить дополнительные соглашения с российскими заводами и на доставку оттуда топлива, требуется около месяца. Возможно, эшелоны с топливом уже в пути, и дефицита ГСМ не будет", - подчеркивает Джумакадыр Акенеев.

Подобные заявления депутатов могут вызвать ажиотаж у населения, которое начнет массово закупаться топливом и цены на него могут необоснованно взлететь, резюмирует экономист.

Между тем в Министерстве экономики фиксируют рост цен на некоторые виды ГСМ.

По данным ведомства, с 6 октября по 3 ноября 2017 года наблюдается повышение цен на нефтепродукты:

бензин А-92 - на 0,82 сома, или 2,09%;

бензин А-80 - на 0,63 сома, или 1,78%;

дизельное топливо - на 0,82 сома, или 2,21%.