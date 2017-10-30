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Ловись, рыбка, большая. Из КР пытались незаконно вывезти 3,5 тонны форели

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Алексей Тимаев

Задержанная крупная партия красной рыбы и 15 килограммов икры будет уничтожена.

26 октября на казахско-кыргызском участке государственной границы в пропускном пункте весового контроля "Карасу" была пресечена попытка ввоза из Кыргызской Республики рыбы – 3,5 тонны форели радужной и 15 кг икры. Данную продукцию планировалось реализовать на местном рынке, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций РК.

"Автомашина марки Hyundai, на которой перевозилась подконтрольная продукция, задержана. При осуществлении документарного контроля ветеринарными инспекторами были выявлены нарушения при оформлении ветеринарного сертификата, выданным ОсОО "Конурат Голд Фиш". Отсутствовала информация о грузополучателе, маркировке, товарно-транспортных накладных. При визуальном осмотре было обнаружено, что на коробках с продукцией отсутствует маркировка, также отсутствуют товарно-транспортные накладные на икру форели", - информируют в ведомстве.

В отношении ОсОО "Конурат Голд Фиш" возбужден административный материал, подконтрольная продукция подлежит уничтожению.

URL: http://www.vb.kg/368815
Теги:
Казахстан, контрабанда, Кыргызстан
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Комментарии
Диву даю
30.10.2017, 10:03

"......Отсутствовала информация о грузополучателе, маркировке, товарно-транспортных накладных........" Так сами виноваты, знаете что идет тотальная проверка и идете на пролом как "Камикадзе", не понимаю почему зная обо всем происходящем сами предприниматели не застраховаются. Слабая работа Правительства КР, почему разъеснительные работы не проведете на местах, почему кыргызские таможенники и пограничники не пресекли??????????????

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Руслан
31.10.2017, 09:24

Ппц, 3,5 тонны рыбы уничтожат они, себя бы лучше уничтожили, раздайте людям!

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