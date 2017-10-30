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Стипендии лучшим спортсменам КР планируют повысить до 75 тысяч в месяц

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Гулиза Авазова

Стипендии лучшим спортсменам Кыргызстана планируют повысить до 75 тысяч в месяц. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Тазабек Икрамов внес предложение повысить стипендии борцу Калы Сулайманову, который недавно стал чемпионом мира среди юниоров.

"Это перспективный борец, он может показать хорошие результаты на Олимпиаде в 2020 году, поэтому нужно его поддержать", - обратился он к министру финансов Адылбеку Касымалиеву.

На что Аманкулов ответил, что, помимо стипендий, госагентство планировало выдачу квартир спортсменам, однако в бюджете нет средств и не получилось этого сделать.

URL: http://www.vb.kg/368823
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, парламент, спорт
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Комментарии
Байжигит
30.10.2017, 21:24

"В бюджете нет средств и не получилось этого сделать."Конечно! зато карманы набивают баблом, молодцы, что сказать!

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