Стипендии лучшим спортсменам КР планируют повысить до 75 тысяч в месяц

Стипендии лучшим спортсменам Кыргызстана планируют повысить до 75 тысяч в месяц. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Тазабек Икрамов внес предложение повысить стипендии борцу Калы Сулайманову, который недавно стал чемпионом мира среди юниоров.

"Это перспективный борец, он может показать хорошие результаты на Олимпиаде в 2020 году, поэтому нужно его поддержать", - обратился он к министру финансов Адылбеку Касымалиеву.

На что Аманкулов ответил, что, помимо стипендий, госагентство планировало выдачу квартир спортсменам, однако в бюджете нет средств и не получилось этого сделать.