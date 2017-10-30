Более тысячи кыргызстанцев получают самый высокий размер пенсии

На сегодняшний день 1009 граждан получают самый высокий размер пенсии в Кыргызстане. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил глава Социального фонда Тенизбек Абжапаров на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как отметил глава Соцфонда, на сегодняшний день самый высокий размер пенсии составляет более 20 тысяч сомов.

Ранее он сообщил, что средний размер пенсии в республике составляет 5520 сомов, а уровень жизни пенсионеров - 4304 сома.

Помимо этого он добавил, что проработавшие учителями 35-40 лет граждане получают по 2300–2500 сомов.