Погода
$ 68.71 - 68.94
€ 79.67 - 80.45

У внедорожника на большой скорости лопнуло колесо. Погибли три пассажира

1797  0
Родион Решетов

В Ошской области в Алайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще четверо доставлены в территориальную больницу. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Правоохранители отметили, что авария произошла 29 октября примерно в 10.00. Внедорожник двигался в районе села Талды-Суу на большой скорости. У машины лопнуло заднее правое колесо, после чего ее занесло, водитель попытался справиться с управлением, но сделать это ему не удалось.

В результате автомашина марки "Митсубиси Монтеро" перевернулась 3-4 раза. От полученных травм скончались на месте гражданин и гражданка Таджикистана и жительница села Сары-Могол, еще четверо пострадавших из этого же села были доставлены в больницу.

URL: http://www.vb.kg/368834
Теги:
ДТП, Ошская область, погибшие
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  