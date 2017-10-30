У внедорожника на большой скорости лопнуло колесо. Погибли три пассажира

В Ошской области в Алайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще четверо доставлены в территориальную больницу. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе регионального УВД.

Правоохранители отметили, что авария произошла 29 октября примерно в 10.00. Внедорожник двигался в районе села Талды-Суу на большой скорости. У машины лопнуло заднее правое колесо, после чего ее занесло, водитель попытался справиться с управлением, но сделать это ему не удалось.

В результате автомашина марки "Митсубиси Монтеро" перевернулась 3-4 раза. От полученных травм скончались на месте гражданин и гражданка Таджикистана и жительница села Сары-Могол, еще четверо пострадавших из этого же села были доставлены в больницу.