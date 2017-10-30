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ГПС: За минувшие сутки Казахстан пропустил порядка тысячи авто

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Аида Джумашева

За минувшие сутки Казахстан пропустил порядка тысячи авто. Об этом сегодня, 30 октября, на совещании по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе, заявил председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.

По его словам, ситуация с пропуском автомобилей через границу немного улучшилась.

"На КПП "Ак-Тилек" в настоящий момент стоят от 400 до 500 автомобилей. В день границу проходит от 100 до 115 большегрузных машин. Сейчас на КПП "Чон Капка" стоят около 60 грузовых и легковых машин. В течение часа Казахстан пропускает по 5-6 авто. Проверка большегрузных авто длится до 30 минут, легковых - до 10 минут. На КПП "Чалдовар" нет большой пробки. Сейчас там стоят 16 машин. За вчерашние сутки  казахская сторона пропустила около тысячи машин. До 10 октября казахская сторона пропускала 10-12 авто, сейчас по 5-6 авто. Если после усиления проверка составляла от 40 минут до 1,5 часа, то сейчас время сократилось вдвое. Сдвиги есть", - сказал Шаршеев.

URL: http://www.vb.kg/368854
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Погранслужба
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Комментарии
Талас-2011
30.10.2017, 15:06

Хорошо что пропускают, а так что будет если вообще закроют? Не трогайте соседей, ситуация может еще более ухудшиться! Атамбаев - проси прошения у таласцев!

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