ГПС: На кыргызско-китайской границе все спокойно. Скопления машин нет

О том, что очереди из грузовых автомашин на границе с Китаем достигают 10 км, не соответствует действительности. Об том сообщает пресс-служба ГПС КР.

"Скопления грузовых автотранспортных средств в количестве до 20 единиц в пунктах пропуска "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы было зафиксировано в воскресенье 29 октября. Данные транспортные средства прибыли в выходной день для того, чтобы пересечь госграницу ранним утром понедельника", - сообщили в погранслужбе.

30 октября с 8.00 до 11.00 автомашины пересекли госграницу. Очереди либо скопления транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Китаем не наблюдается, подчеркнули в военном ведомстве.

Контрольно-пропускной пункт "Иркештам-автодорожный" и "Торугарт-автодорожный" работают в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье – выходные.