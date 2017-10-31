Садык Шер-Нияз пригласил Анджелину Джоли на Всемирные игры кочевников

Кыргызский кинопродюсер, депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз встретился с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Об этом сообщила пресс-секретарь студии "Айтыш фильм" Чолпон Идрисова.

Вчера, 30 октября, в рамках III Asian World Film Festival основатель кинофестиваля Садык Шер-Нияз встретился с популярной голливудской киноактрисой Анджелиной Джоли. Киноактриса, кинорежиссер Анджелина Джоли присутствовала на очередном показе своего фильма "Сначала они убили моего отца", который состоялся во время Всемирного Азиатского кинофестиваля в Лос-Анджелесе.

После показа Анджелина Джоли ответила на некоторые вопросы о фильме и кинофестивале. Во время встречи с кыргызским продюсером они обсудили вопросы развития сотрудничества между Голливудом и азиатским регионом. Садык Шер-Нияз пригласил актрису на Всемирные игры кочевников, которые пройдут на Иссык-Куле в следующем году.

Отметим, Игры кочевников в прошлом году посетили исландский продюсер Солви Фанар, голливудский актер Стивен Сигал и другие знаменитости.