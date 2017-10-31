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Сергей Пономарев: Решение вопроса границы находится не в Бишкеке

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Аида Джумашева

Решение вопроса кыргызско-казахской границы находится не в Бишкеке. Об этом сегодня, 31 октября, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил президент национального делового клуба КР Сергей Пономарев.

Он назвал ситуацию на границе чисто политическим вопросом.

"По сути вопроса мы понимаем, что проблема, которая возникла на границе, - политический вопрос. Премьер-министр соседней братской республики обосновывает это профилактикой серого импорта, однако почему-то контрабандой считаются машины, которые едут из Турции. Там вскрывают пломбы, мешки, это нарушение не только стандартов ЕАЭС, но и нарушение Венской конвенции и ВТО. Что касается продукции, которая произведена здесь или на площадке ЕАЭС, то это тоже называется контрабандой. Это политический вопрос, прикрывающийся нарушением процедур", - сказал Пономарев.

Он отметил, что если мы хотим решить совместно вопрос по контрабанде, то его не должны решать на территории России, Казахстана или Кыргызстана. Эти вопросы решаются с другими странами по периметру ЕАЭС. "Таможенники этих стран могут разработать план мероприятий по контролю за грузами на кыргызско-китайской, казахско-китайской, белорусско-польской границах. Есть две аксиомы: бизнес не любит границы и бизнес любит тишину. Однако вместо тишины идет информационная война, а вместо отсутствия границ идут барьеры. Когда в Казахстане говорят, что очередей на границе нет, это неправда", - добавил Пономарев.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/368931
Теги:
граница, Казахстан, Сергей Пономарев
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