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"День - Ночь" от MegaCom: больше интернета, меньше расходов

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Скоростной 4G интернет, возможность постоянно оставаться онлайн и даже делиться интернетом с окружающими – это все Интернет-пакет "День-Ночь 8ГБ+" от MegaCom. Всего за 350 сомов вы получите 8192 мегабайта скоростного интернета, плюс еще 8192 бонусных мегабайта для сети 4G и ночной безлимит на 30 дней!

Оцените выгодное предложение, смотрите фильмы онлайн, скачивайте файлы и общайтесь в социальных сетях!

Интернет-пакеты "День-Ночь" также удобны тем, что если истек срок действия или использованы все мегабайты дневного трафика, новый пакет подключится автоматически, а специальные SMS-оповещения вовремя предупредят вас о том, что ваши мегабайты либо срок действия пакета близятся к завершению.

Подключить пакет "День-Ночь 8ГБ+" можно, набрав команду *192*4#. Больше информации на сайте компании.

Используйте скорости 4G по максимуму!

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URL: http://www.vb.kg/368936
Теги:
#MegaCom
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