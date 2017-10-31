Футбол: "Молодежка" КР стартовала с победы на отборе чемпионата Азии U-19

Молодежная сборная Кыргызстана U-19 (до 19 лет) стартовала с победы на отборочном турнире чемпионата Азии.

Отметим, свой стартовый матч сборная провела с Непалом сегодня, 31 октября, на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Счет в игре открыл на 20-й минуте Гульжигит Борубаев и вывел сборную Кыргызстана вперед – 1:0.

После перерыва сборная вела более умеренную игру, атакуя периодически. Однако им не удавалось поразить ворота гостей до конца основного времени матча.

После судья добавил 4 минуты компенсированного времени и по его окончании кыргызстанцам удалось удвоить свое преимущество. Окончательный счет на табло установил Алимардон Шукуров – 2:0.

Отметим, в отборе участвуют 41 сборная, поделенные на 7 группы. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играют помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала.

В настоящее время играют и между собой сборные Омана и ОАЭ. Отборочный турнир продлится до 8 октября и все матчи пройдут на стадионе имени Долена Омурзакова.