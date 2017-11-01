10 мыслей о разводе, гадком утенке и гармонии телеведущей Назиры Айтбековой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Назира Айтбекова

телеведущая

Я была гадким утенком в детстве. Была слабой, часто болела. Мне хотелось побыстрее вырасти, превратиться в лебедя, часто рисовала красивых девушек, звездочек, ставила автографы, давала сама себе интервью. Видимо, тогда уже я хотела быть знаменитой личностью, хотя ребенком еще не осознавала свое желание.

Ищу гармонии с собой. Несмотря на взросление, я каждый день работаю над собой, над своими минусами. Научилась просить прощения у других и прощать. Раньше я некоторых людей просто ненавидела, можно сказать, у меня была даже аллергия на них. Сейчас же вытянуть из меня ненависть невозможно.

Постепенно представления о жизни меняется. Раньше картину моей жизни я представляла другой. Мечтала, что мы с мужем проживем много лет, объездим весь мир, наши дети вырастут хорошими людьми, и где-то лет в 90 мы обнимемся, скажем друг другу "спасибо" за эту жизнь и вместе умрем. Эта картинка после развода изменилась. Я сейчас представляю себя в пожилом возрасте такой элегантной, красивой, умной и сильной женщиной.

Женщины отдают свои крылья мужьям. Молодые женщины, не надо рыдать и плакать в подушку, нервы свои тратить. Надо брать себя в руки, ведь жизнь продолжается. Надо просто поблагодарить мужа за то, что он тебя оставил и сказать спасибо огромное, отпустить и начать жить дальше. Научитесь любить себя, ценить себя. Когда мы замуж выходим, мы забываем любить себя, жить для себя. Мы все это делаем только для одного человека. Мы его боготворим. Мы, оказывается, крылья свои снимаем и отдаем их мужу, чтобы он высоко взлетел, чтобы у него все получалось. И мы все в него вкладываем. Когда разводимся, то он тебе оставляет эти крылья и уходит.

Мне кажется, что я похожа на Джамилю из повести Айтматова. Мне говорят, что я сильно похожа на Мулан (героиня мультфильма). Не знаю. Мне ближе всего Джамиля. Мне кажется, мы похожи в чем-то. Обе такие же веселые, есть характер, и если влюбляемся, то навсегда.

Я хочу, чтобы сын вырос настоящим мужчиной. Хочу, чтобы он женщин уважал, чтобы вырос щедрым, хорошим, добрым человеком, и самое главное, чтобы он нес добро окружающим.

Мужчинам Кыргызстана не хватает смелости, мужества, своего мнения. Наверное, это из-за менталитета, но наши мужчины очень сильно зависят от мнения окружающих.

Чтобы достичь успеха, не обязательно иметь кого-то вроде "Мелис-байке". У меня не было ни денег, ни родственников. Не сказать, что я из богатой семьи. Мама – простая учительница, вырастила меня одна. Пробивалась я одна. Можно достичь всего своими силами.