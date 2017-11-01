Погода
$ 68.92 - 69.12
€ 79.97 - 80.71

Дата инаугурации обсуждается. Вероятно, церемония состоится 24 ноября

313  3
Кирилл Степанюк

В последнюю пятницу ноября, 24-го числа, вероятно, состоится церемония приведения к присяге избранного президента Кыргызстана. Информацию об этом "ВБ" сообщили источники, близкие к администрации главы государства.

Окончательное решение еще не принято, но 24 ноября считается наиболее вероятной датой проведения инаугурации.

По предварительным данным, торжественные мероприятия пройдут в государственной резиденции "Ала-Арча". Детали церемонии пока держатся в секрете.

По процедуре избранный глава государства принесет присягу на Конституции в присутствии членов правительства, депутатов Жогорку Кенеша, глав посольств, аккредитованных в Кыргызстане, общественных и государственных деятелей.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков одержал победу в первом туре президентских выборов, получив 54,22 процента голосов избирателей.

URL: http://www.vb.kg/368981
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
elle ru
01.11.2017, 11:58
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 44
Комментариев: 64

На этот комментарий пожаловались, нажмите, если хотите его прочесть

-1
Цитировать
Банин Александр
01.11.2017, 14:32
Карма: -50
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 118
Минусов: 168
Комментариев: 261

На этот комментарий пожаловались, нажмите, если хотите его прочесть

-1
Цитировать
нурик
01.11.2017, 16:56

Атамбаев под конец огромную свинью подложил нам.Столько проблем нам все устроил из за языка своего.Ушел бы тихо мирно.ТЕПЕРЬ ЕГО ВСЕ ПРОКЛИНАЮТ.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  