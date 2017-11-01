Дата инаугурации обсуждается. Вероятно, церемония состоится 24 ноября

В последнюю пятницу ноября, 24-го числа, вероятно, состоится церемония приведения к присяге избранного президента Кыргызстана. Информацию об этом "ВБ" сообщили источники, близкие к администрации главы государства.

Окончательное решение еще не принято, но 24 ноября считается наиболее вероятной датой проведения инаугурации.

По предварительным данным, торжественные мероприятия пройдут в государственной резиденции "Ала-Арча". Детали церемонии пока держатся в секрете.

По процедуре избранный глава государства принесет присягу на Конституции в присутствии членов правительства, депутатов Жогорку Кенеша, глав посольств, аккредитованных в Кыргызстане, общественных и государственных деятелей.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков одержал победу в первом туре президентских выборов, получив 54,22 процента голосов избирателей.