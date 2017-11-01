Либералы обрабатывают Жээнбекова при помощи "мягкой силы"

Клуб политических пенсионеров, именуемый движением "За честные выборы" с определенными оговорками, признал итоги голосования и избранного президента Сооронбая Жээнбекова. При этом в сторону нового главы государства были сделаны определенные реверансы, видимо, с той целью, чтобы втереться в доверие и получить некий инструмент политического влияния на нового руководителя Кыргызстана.

Стоит напомнить, что Роза Отунбаева стала первой представительницей либеральной прослойки, поздравившая Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост лидера Кыргызстана и одобрившая выбор Алмазбека Атамбаева. Для экс-президента переходного периода это наверняка был непростой шаг, так как ей пришлось поступиться собственными принципами. Она признала и результаты выборов, и проведенную в прошлом году реформу Конституции, и вообще, выступила наперекор тем ценностям, которые пропагандирует прозападно-ориентированные политики. Такая гибкость объясняется огромным желанием оставшегося не у дел деятеля не оказаться на задворках политической жизни и втереться в доверие к избранному руководителю государства. Вовлечь Жээнбекова в орбиту своих интересов либералам наверняка будет непросто, но, тем не менее, риторика и тональность выступлений Отунбаевой в последнее время резко изменились.

"Должна признаться, что стратегически выбор Сооронбая Жээнбекова для меня – верный вариант, если исходить из того, что это не второй срок ушедшего президента. В 2010 году мы взяли курс на парламентаризм, прописали это в новой Конституции, в борьбе и учениях все последние годы, как могли, воплощали в жизнь эту новую форму правления.

Избранный президент говорит, что он продолжит этот путь к парламентаризму, не собирается менять Конституцию, и это позитивно откликается в моем сердце.

Государственное управление – это не игрушка, это не кубик Рубика, чтобы раскручивать его в разные стороны и получать новую конфигурацию, а если не понравится – повернуть назад. Безусловно, в нашей практике еще будет немало корректив, утрясок в системе госуправления. Столетия прошли, пока зрелые демократии вышли на сегодняшний вид и уровень.

Однако уверяю вас, мы будем выглядеть легкомысленными и безрассудными перед всем миром, если сейчас по настоянию одного, пусть даже самого просветленного провидца-победителя, начнем разворачиваться назад к президентской системе. В ходе кампании шли постоянные призывы к скорому проведению референдума по форме правления в государстве", - рассказала Отунбаева в интервью через несколько дней после выборов главы государства.

Бывшая президент переходного периода, до последнего поддерживавшая Омурбека Бабанова, после его поражения при первой же возможности дистанцировалась от потерпевшего поражения кандидата и даже пожурила его за озвученные им в ходе избирательной кампании идеи о возврате к президентской форме правления.

Такая короткая память у людей: какой была отправная точка поворота к парламентаризму? Около 20 лет авторитарного и не самого успешного президентского правления, выливавшегося каждый раз в узурпацию власти в руках одного человека при общем недовольстве народа, привели нас к формуле равномерного распределения власти, к выбору парламентской системы управления.

"В 2010 году нам предрекали провал этого пути, называли это катастрофой. Трудную дорогу мы выбрали: нужен учет всех групп интересов, согласование позиций со всеми ветвями власти. Когда нет богатых природных ресурсов, которые эксплуатируют автократии, надо делиться властью. В кругу государств с президентским правлением, где за общим столом решения принимает один человек, мы выглядели бы белой вороной", – считает Отунбаева.

Тем самым один из лидеров движения "За честные выборы" выдавливает Бабанова из занятой им ниши оппозиционера и всем своим видом демонстрирует, что именно она сейчас главный оппонент власти, причем конструктивный, открытый к диалогу и готовый отказаться от митинговщины. Игра, которую начала Отунбаева, рассчитана не только на внутреннюю аудиторию, это сигнал к внешним "инвесторам" с предложением вкладываться в проект, который в перспективе может иметь влияние на политическую ситуацию в Кыргызстане. Поэтому Жээнбекову нужно серьезно подумать по поводу того, стоит ли вообще реагировать на реверансы Розы Отунбаевой. Даже если она поет сейчас услаждающие слух песни.

"Прошлогодний референдум реально усилил полномочия премьера. Хотя мандат президента и "похудел", но круг ответственности, выпадающий на его долю, остается центровым в дальнейшем развитии государства. Слаженность работы и единство всех ветвей власти, вопросы безопасности, внешних сношений, судебная реформа – разве этого мало на короткие шесть лет?

Мы хотим от президента Жээнбекова сосредоточения именно на этих вопросах, тем более что острота и неотложность ряда из них воет сиреной в ушах всего народа. Президент отныне не начальник премьер-министра, который ответственен перед парламентом за ежедневное и долговременное жизнеобеспечение всей страны", - высказалась экс-президент переходного периода.

Попытки Отунбаевой наладить более или менее доверительные отношения с правящей элитой свидетельствуют о полном отсутствии каких бы то ни было принципов. Либералы и политики с прозападной ориентацией ищут выходы, которые позволят им приблизиться к центру принятия государственных решений. Они четко осознают, что к Атамбаеву им не подобраться ни при каком раскладе, поэтому и начали заигрывать с Жээнбековым. Однако нужна ли такая "дружба" новоизбранному президенту Кыргызстана?

В свете последних событий нельзя не обратить внимание на смену тактики, которую применяют политические силы, получающие грантовую помощь из-за рубежа. Но при этом их цели и задачи остаются неизменными, они любыми путями стремятся к власти и готовы на все, чтобы получить в свои руки рычаги управления Кыргызстаном.