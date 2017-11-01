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Либералы обрабатывают Жээнбекова при помощи "мягкой силы"

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Кирилл Степанюк

Клуб политических пенсионеров, именуемый движением "За честные выборы" с определенными оговорками, признал итоги голосования и избранного президента Сооронбая Жээнбекова. При этом в сторону нового главы государства были сделаны определенные реверансы, видимо, с той целью, чтобы втереться в доверие и получить некий инструмент политического влияния на нового руководителя Кыргызстана.

Стоит напомнить, что Роза Отунбаева стала первой представительницей либеральной прослойки, поздравившая Сооронбая Жээнбекова с избранием на пост лидера Кыргызстана и одобрившая выбор Алмазбека Атамбаева. Для экс-президента переходного периода это наверняка был непростой шаг, так как ей пришлось поступиться собственными принципами. Она признала и результаты выборов, и проведенную в прошлом году реформу Конституции, и вообще, выступила наперекор тем ценностям, которые пропагандирует прозападно-ориентированные политики. Такая гибкость объясняется огромным желанием оставшегося не у дел деятеля не оказаться на задворках политической жизни и втереться в доверие к избранному руководителю государства. Вовлечь Жээнбекова в орбиту своих интересов либералам наверняка будет непросто, но, тем не менее, риторика и тональность выступлений Отунбаевой в последнее время резко изменились.

"Должна признаться, что стратегически выбор Сооронбая Жээнбекова для меня – верный вариант, если исходить из того, что это не второй срок ушедшего президента. В 2010 году мы взяли курс на парламентаризм, прописали это в новой Конституции, в борьбе и учениях все последние годы, как могли, воплощали в жизнь эту новую форму правления.

Избранный президент говорит, что он продолжит этот путь к парламентаризму, не собирается менять Конституцию, и это позитивно откликается в моем сердце.

Государственное управление – это не игрушка, это не кубик Рубика, чтобы раскручивать его в разные стороны и получать новую конфигурацию, а если не понравится – повернуть назад. Безусловно, в нашей практике еще будет немало корректив, утрясок в системе госуправления. Столетия прошли, пока зрелые демократии вышли на сегодняшний вид и уровень.

Однако уверяю вас, мы будем выглядеть легкомысленными и безрассудными перед всем миром, если сейчас по настоянию одного, пусть даже самого просветленного провидца-победителя, начнем разворачиваться назад к президентской системе. В ходе кампании шли постоянные призывы к скорому проведению референдума по форме правления в государстве", - рассказала Отунбаева в интервью через несколько дней после выборов главы государства.

Бывшая президент переходного периода, до последнего поддерживавшая Омурбека Бабанова, после его поражения при первой же возможности дистанцировалась от потерпевшего поражения кандидата и даже пожурила его за озвученные им в ходе избирательной кампании идеи о возврате к президентской форме правления.

Такая короткая память у людей: какой была отправная точка поворота к парламентаризму? Около 20 лет авторитарного и не самого успешного президентского правления, выливавшегося каждый раз в узурпацию власти в руках одного человека при общем недовольстве народа, привели нас к формуле равномерного распределения власти, к выбору парламентской системы управления.

"В 2010 году нам предрекали провал этого пути, называли это катастрофой. Трудную дорогу мы выбрали: нужен учет всех групп интересов, согласование позиций со всеми ветвями власти. Когда нет богатых природных ресурсов, которые эксплуатируют автократии, надо делиться властью. В кругу государств с президентским правлением, где за общим столом решения принимает один человек, мы выглядели бы белой вороной", – считает Отунбаева.

Тем самым один из лидеров движения "За честные выборы" выдавливает Бабанова из занятой им ниши оппозиционера и всем своим видом демонстрирует, что именно она сейчас главный оппонент власти, причем конструктивный, открытый к диалогу и готовый отказаться от митинговщины. Игра, которую начала Отунбаева, рассчитана не только на внутреннюю аудиторию, это сигнал к внешним "инвесторам" с предложением вкладываться в проект, который в перспективе может иметь влияние на политическую ситуацию в Кыргызстане. Поэтому Жээнбекову нужно серьезно подумать по поводу того, стоит ли вообще реагировать на реверансы Розы Отунбаевой. Даже если она поет сейчас услаждающие слух песни.

"Прошлогодний референдум реально усилил полномочия премьера. Хотя мандат президента и "похудел", но круг ответственности, выпадающий на его долю, остается центровым в дальнейшем развитии государства. Слаженность работы и единство всех ветвей власти, вопросы безопасности, внешних сношений, судебная реформа – разве этого мало на короткие шесть лет?

Мы хотим от президента Жээнбекова сосредоточения именно на этих вопросах, тем более что острота и неотложность ряда из них воет сиреной в ушах всего народа. Президент отныне не начальник премьер-министра, который ответственен перед парламентом за ежедневное и долговременное жизнеобеспечение всей страны", - высказалась экс-президент переходного периода.

Попытки Отунбаевой наладить более или менее доверительные отношения с правящей элитой свидетельствуют о полном отсутствии каких бы то ни было принципов. Либералы и политики с прозападной ориентацией ищут выходы, которые позволят им приблизиться к центру принятия государственных решений. Они четко осознают, что к Атамбаеву им не подобраться ни при каком раскладе, поэтому и начали заигрывать с Жээнбековым. Однако нужна ли такая "дружба" новоизбранному президенту Кыргызстана?

В свете последних событий нельзя не обратить внимание на смену тактики, которую применяют политические силы, получающие грантовую помощь из-за рубежа. Но при этом их цели и задачи остаются неизменными, они любыми путями стремятся к власти и готовы на все, чтобы получить в свои руки рычаги управления Кыргызстаном.

URL: http://www.vb.kg/369001
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Банин Александр
01.11.2017, 14:36
Карма: -50
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 118
Минусов: 168
Комментариев: 261

Бабанов О.Т. через аффилированных с ним лиц является собственником нефтяных компаний «Нефтесинтез» (бензин и дизтопливо), «Авиэйшн Фьюэл Сервис» (авиатопливо), ЗАО «Топливно-заправочный комплекс», продолжает заниматься оптовыми поставками ГСМ.Номинальными руководителями данных компаний являются люди из ближайшего окружения О.Бабанова«Авиэйшн фьюэл сервис» (юридический адрес: ул. Рыскулова 6) - Дмитрий Лысенко (близкий друг)ЗАО «ТЗК» (юридический адрес: ул. Рыскулова 6) - Сагадылда уулу Жаныбек (племянник О.Бабанова)«Эйркрафт Петрол Менеджмент» (ул.Фатьянова 69-29) - Дмитрий Лысенко.

При этом оформляя на них свои компании, у О.Бабанова на этот случай имеются договора займа - все эти люди крупные «должники» Бабанова, на большие суммы в 300-500 тысяч долларов США, на случай если не будут выполнять поручения О.Бабанова, договора займа пустят в ход.После апрельской революции 2010 г. Правительство КР решило, так как «Мina corp» является источником дохода бакиевского клана, призвать США расторгнуть контракт с данной компанией. В ответ на это, специальный помощник Президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол заявил, что США заинтересованы поставлять авиатопливо в Центр транзитных перевозок через госпредприятия Кыргызстана. И добавил, что так власти обеих стран смогут избежать обвинений в коррупции и связях с частными фирмами-поставщиками.

В связи с этим, О.Бабанов заняв пост Первого Вице-премьера КР, вместо создания госпредприятия, создает совместное Российско-Кыргызское предприятие «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан». Однако, американцы выступили против указанного решения, в связи с тем, что данные решения не соответствовали проводимой их политике. В связи с чем, создается новое посредническое ОсОО «Мега Ойл», учредителем которого является некий Марат Малаев и заключает контракт с «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» на поставку авиационного топлива. К созданию указанной посреднической фирмы имеют отношение О.Бабанов и АТАЙ САДЫБАКАСОВ (сын РОЗА ОТУНБАЕВА). Про маму не забыл, ОТУНБАЕВА тоже при делах.

Компания «Манас Интернэшнл Сервис» (компания О. Бабанова) не осуществляла соответствующие налоговые отчисления перед Кыргызстаном, так как поставка ГСМ из «Сибнефти» до станции Луговая осуществлялась оффшорной компанией «Пулден Холдингс Лимитед», которая зарегистрирована в Кипре.Далее, компания «Пулден Холдингс Лимитед» является учредителем ОсОО «Манас Интернэшнл Сервис», которым фактически управляет Сагадылда уулу Жаныбек (племянник О.Т.Бабанова).

+1
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Жалоба модератору
Адилет Кадыров
01.11.2017, 14:43
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 113
Комментариев: 196

Раушан Рыкунова рассказывает Равшану Жээнбекову о предложении Текебаева (интервью 2011 года):«Про вашего лидера я еще могу сообщить, что у него имеется долг в 1,5 млн. долларов, который он сейчас пытается продать. Мне приносили бумаги о том, что Текебаев предложил свои услуги Артуру Акопяну по моему освобождению. Ну, естественно, не за бесплатно. При этом он сказал фразу – я думаю, если Омурбек Чиркешович слышит меня, то он должен вспомнить, о каком разговоре идет речь – он сказал, что Роза Исаковна Отунбаева слушается только его, и он поговорит с ней, и они повлияют на судебную систему, чтобы нас освободили. Соответственно, за деньги. Таких фактов очень много было».

Как все перемешалось! Теперь Раушан сама того не понимая оказалась в стане Бабанова, деньги для нее решили все!

+1
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Жалоба модератору
Руслан Рустамович
01.11.2017, 14:46
Карма: -25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 70
Минусов: 95
Комментариев: 190

Предлагаю власти начать полную беспощадную чистку таких выродков и паразитов. Отунбаева и Бабанов первые на очереди! 

-1
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Жалоба модератору
elle ru
01.11.2017, 15:09
Карма: -23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 44
Комментариев: 64

мадам отунбаева побаивается  своих грешков ?!

+1
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Жалоба модератору
Изабелла
01.11.2017, 16:42

Руслан Рустамович

Предлагаю власти начать полную беспощадную чистку таких выродков и паразитов. Отунбаева и Бабанов первые на очереди! 

Мечты... об этом мечтается много, много лет!

0
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