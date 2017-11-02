Легендарному марафонцу и ветерану ВОВ Петру Чеснокову требуется помощь

Легендарному марафонцу 1982 года, ветерану ВОВ Петру Чеснокову требуется материальная помощь.

Инвалид второй группы до недавнего времени находился в спецбольнице в отделении реанимации. Пролежав в госпитале чуть более двух недель с диагнозом "сердечная недостаточность", Петр Никифорович через 3 дня после выписки снова оказался на больничной койке из-за нехватки кислорода и мышечной слабости.

На сегодняшний день состояние ветерана улучшилось, но для поддержания нормального состояния требуется приобрести кислородный концентратор, без которого он сейчас не может обойтись.

Узнав о проблемах марафонца, гражданские активисты собрали свыше 20 тыс. сомов.

Свердловская райадминистрация также оказала единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч сомов. Но этих средств недостаточно для поддержания здоровья.

Справка: Чесноков Петр Никифорович, родился в 1923 году, ветеран ВОВ, инвалид, легендарный участник марафона 1982 года. О кыргызстанце было снято два документальных фильма, такие как "И вечный бой" и "Война и мир Петра Чеснокова", а также он является автором книги "Путь к здоровью и долголетию".